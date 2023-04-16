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Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

DHA

Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Erdem Bayık
TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen (Dk. 68 Bartra), Peres (Dk. 55 Trezeguet), Siopis, Bakasetas, Abdülkadir (Dk. 87 Umut), Markovic, Gomez (Dk.87 Gbamin)
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Omar Colley, Saiss, Masuaku, Salih (Dk. 89 Necip), Maxim (Dk. 67 Muleka), Gedson, Ghezzal (Dk. 67 N´Koudou), Redmond, Aboubakar
SARI KART: Larsen, Bakasetas, Eren, Gbamin (Trabzonspor), Saiss, Onur (Beşiktaş)
Süper Lig´in 29´uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
5´inci dakikada Maxim´in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine hızlı giren Colley´in yükseldiği topa kaleci Uğurcan müdahale ederek yakaladı.
12´nci dakikada ceza çizgisi üzerinde topla bulunan Gedson´un sağa gönderdiği topa vuran Ghezzal´ın kaleye doğru vuruşunda Uğurcan topu yakaladı.
15´inci dakikada Bakasetas´ın ceza sahasına doğru kullandığı köşe vuruşunda, havadan gelen topa Gomez kafa vuruşu yaptı. Gomez´in vuruşunda kalenin sağına doğru giden top dışarı çıktı.
38´inci dakikada Trabzonspor´da Bakasetas´ın savunma arkasına hareketlenen Markovic'e gönderdiği uzun pasta topu kaleci Mert yakaladı.
49´uncu dakikada Beşiktaş´ta rakip ceza alanı önünde topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.
64´üncü dakikada Trabzonspor atağında rakip oyuncuların pas hatasını değerlendiren Abdülkadir´in ceza yayı üzerinden kalenin sağına doğru aşırtma vuruşunda kaleci Mert uzanarak topu yakaladı.
71´inci dakikada Trabzonspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Gomez ve Abdülkadir´in ceza sahasındaki paslaşmasında topu önünde bulan Markovic´in vuruşunda topu kaleci Mert geri çevirdi.
86´ıncı dakikada Beşiktaş´ın atağında ceza sahası sağ köşesinden Redmond´un sert şutunda kaleci Uğurcan uzanarak çıkardı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. 
DERELİOĞLU´NDAN ŞAŞIRTAN KADRO TERCİHİ
Trabzonspor´da teknik direktör olarak ikinci maçına çıkan İhsan Derelioğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçından farklı bir kadroyu sahaya sürdü. Takımın 3 bek oyuncusuna da ilk 11´de yer veren Derelioğlu, Larsen ve Eren´e mevkilerinde görev verirken Peres´i de orta sahada görevlendirdi. Orta saha oyuncularını kulübeye çeken Derelioğlu´nun tercihi şaşırttı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Trezeguet, Beşiktaş karşısında maça yedek kulübesinde başladı. Mısırlı oyuncu, maçın ikinci devresinde sakatlık yaşayan Larsen´in yerine oyuna girdi.
ABDÜLKADİR İĞNEYLE MAÇA ÇIKTI
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan kadroda yer almazken, ayak parmağında çatlak bulunan Abdülkadir Ömür, ağrı kesici iğneyle maça ilk 11´de çıktı. Sağlık problemine rağmen ısrarla maçta oynamak isteyen Abdülkadir´in performansı taraftarın takdirini aldı. 87´nci dakikada yerini Umut´a bırakan oyuncu, sahadan ayrılırken alkışlandı.
BAKASETAS VE GBAMIN SİVAS MAÇINDA YOK
Beşiktaş müsabakasında 73´üncü dakikada sarı kart gören Bakasetas ile 90+5´inci dakikada kart gören Gbamin, cezalı duruma düştü. Her iki oyuncu da gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ´IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
5 maçlık galibiyet serisini 6´ya yükseltmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında berabere kalarak 1 puanla yetindi. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç´ın dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı olan Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer almadı.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MAÇA TOGG İLE GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasını izlemek üzere Şenol Güneş Spor Kompleksi´ne TOGG ile geldi. Maç öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi´ni ziyaret eden Karaismailoğlu, sonrasında taraftarlarla birlikte kale arkasından maçı izledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-16 22:37:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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