Trezeguet: Ne yazık ki şanssızdım

Selçuk BAŞAR Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29´uncu haftasında sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Mahmoud Trezeguet, açıklamalarda bulundu. Trezeguet, "Takımımıza yardımcı olabilmek için her şeyi denedim; 2-3 tane gol atabilirdim ama ne yazık ki şanssızdım. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirten Trezeguet, "Her iki taraf için de zor bir maçtı. Bizim açımızdan iyi bir maçtı. Kazanamadık ama iyi bir performans gösterdik. Maalesef kazanamadık. Herkes birbiri için savaştı. Bu iyi bir şeydi. Dilerim ki bu şekilde mücadele etmeye devam ederiz. Küçük bir sakatlık değildi yaşadığım. Uzun bir sakatlık diyebiliriz. 6 hafta süren bir sakatlıktı. Geri dönebilmek için kendimi zorladım diyebilirim. Bugün de takımımıza yardımcı olabilmek için her şeyi denedim; 2-3 tane gol atabilirdim ama ne yazık ki şanssızdım" diye konuştu.

"BU DÜŞÜŞÜ DEĞİŞTİRECEK ŞEKİLDE PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonluktan sonra böyle düşüler olabileceğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Allah bilir gerisini. Elbette Abdullah hoca ile bu takım harika anlar yaşadılar. Kupa kazandılar. Bu takım geçen senenin şampiyonu olan bir takım. Ama bazen şampiyon olduğunuzda ertesi sezon böyle düşüşler yaşanabiliyor. Önümüzdeki haftalarda da bu düşüşü değiştirecek şekilde performans sergilemek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahmoud Trezeguet'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-04-16 23:49:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.