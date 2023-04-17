Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 29´uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Derelioğlu açıklamada bulundu. Müsabakayı ve oyuncuların performansını değerlendiren İhsan Derelioğlu, "Trabzonspor geçen yılın şampiyonu, bu yıl kadrodan kayıplar olsa dahi o duyguyu yaşamış oyuncu sayısı fazla. Bu duyguyu zaman zaman kaybetmiş olsa da fırsat akşamlarında bir değişimin, çıkışın olabileceğini düşünüyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok iyi cevap verdiler. Trabzonspor oyuncusu olduğunu, onları kimsenin kolay kolay yok sayamayacağını, Trabzonspor´un Türk futbolunda her zaman var olacağını ve her zaman kazanan takımlar tarafında olacağını göstermek durumundaydılar. Zannediyorum ki, bugün maçı kazanabilir, 3 puan alabilirdik. Maçtan ve 3 puandan daha fazla değerler kazandık. Oyuncu arkadaşların özgüvenlerini kazanmaları, kendi kimliklerini ortaya koymaları, sahada bastıkları yerde iz bırakmaları bu sinyalleri verdi bana. Bizim genlerimizde kazanmak var. Kazanamadığımız zaman bizim mutlu olmamız mümkün değil. Ancak bence bugün farklı bir akşamdı. Ben mutluyum. 3 puan alamamamıza, genetiğimize aykırı olmasına rağmen farklı değerler kazandığımız için mutluyum. Bundan sonra Trabzonspor´un önünü daha net görebileceğini, önümüzdeki yılın planlarını daha organize, rahat ve zaman kazanarak yapabileceğini düşünüyorum. Bu skor, bu oyun ve ortaya çıkan ruh zaman kazanma ve sağduyulu düşünme açısından Trabzonspor´a önemli bir süre kazandıracaktır. Bu maç geri dönüş için iyi bir ışık olmuştur. Görevimizi yapmanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

"OYUNCULARIMDAN O IŞIĞI ALDIM"

Kulüpte yaşanan önemli değişimlerin futbolcuları motivasyon olarak etkilediğini ve bunun sahaya yansıdığını kaydeden Derelioğlu, "Oyuncu bu sürede garip hissedebilir. Bu süreç oyuncuyu da konsantrasyondan uzaklaştırdı. Kendileriyle birebir çok yakın konuştum, bir cevap bulmamız gerekiyordu. Onlarla iş birliği yapamazsak, onlardan gerekli geri bildirimleri alamazsak neyin yapılacağını bilemeyiz. Onlardan aldığımız geri bildirimlerden sonra böyle bir kanıya vardım. Çünkü kariyerlerinde, karakterlerinde problem yok. Ama insan bazen içinde bulunduğu süreçten etkilenebiliyor. Bizler teknik adamlar olarak taktiği tabii ki konuşacağız ama oyuncunun kendisini farkına varmasını sağlayacağız. Böylesi bir maçta çok da buna ihtiyaç yok. Seyircinin takıma destek vermesi, itici güç olması çok önemliydi. Oyuncularımdan o ışığı aldım, onlar kendilerini zaten ifade etti. Bu tür durumlarda ifadelerimiz çok fazla önemli değil ama hafta içi antrenmanlarda bazı şeyleri vurgulamak ve iz bırakmak önemli. Odaklandıkları konu, hafta boyunca onlara enjekte edilince, bugünün atmosferiyle doğal bir reaksiyon çıkıyor. Kulübün içinde bulunduğu çalkantılı durumlardan dolayı böyle şeyler olabiliyor" diye konuştu.

"BALANSI SAĞLAYAMAYABİLİRDİK"

Peres´i mevkisi dışında oynatması sorusuna Derelioğlu, şöyle yanıt verdi: "Sağ bek takıntım yok, biraz kendi takımımız üzerinden biraz da rakip takım üzerinden gittik. Kenar oyuncu anlamında sayısal olarak sıkıntımız var. Edin´in olmaması, Trezeguet´nin 6 hafta oynamaması, uzun bir aradan sonra geri dönmesi bu nedenle 90 dakika oynaması risk olabilirdi, kendisiyle de bunları konuştuk. Farklı oyuncuların mevkilerini kaydırarak kenar oyuncu problemini aşabiliyorduk ama bu kez de çok fazla oyuncunun yerini değişip balansı sağlamayabilirdik, tek bir oyuncu mevki değişimiyle böyle yapmayı düşündük. Redmond´un solda oynaması, Masuaku´nun sürekli kat ederek oyuna katılması, Redmond´un içeri girerek koşular yapması Beşiktaş´ın silahıydı. Hem kendi gerçeklerimiz hem de rakibin gerçekleri üzerine oyunu tutmayı ve o bölgeyi tutmayı düşündük. Peres´in gücü yetene kadar onu kullanmayı düşündük, daha sonra Trezeguet´yi oyuna aldık."

ŞENOL GÜNEŞ: SERİDEN SONRA İKİ PUAN KAYBETMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Hazırlık maçı gibi bir maç oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. Trabzonspor da biz de ilk yarıyı çöpe attık. İkinci yarıda Trabzonspor seyirci coşkusuyla biraz daha gelince buna hamle olarak kenardaki iki hızlı oyuncularımızı da kullanmak istedik. Pozisyonlar var görünse de oyun kalitesi bakımından bizim için iyi bir maç olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmalıydı. Bugün onu beceremedik. Daha önce de 5 maç seri yaptığımızda Karagümrük maçı da böyle geçmişti. Kazanma isteği var fakat sahaya yansıyan bir durum yoktu. Bizim için bu seriden sonra burada iki puan kaybetmek üzüntü verici. Daha da önemlisi, savunma biraz direndi ama savunma ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık" dedi.

"BU OYUN ONLARA YAKIŞMADI"

Takımın galibiyet serisi sonrası sahaya isteksizliğinin yansıdığına yönelik soruyu yanıtlayan Güneş, şöyle dedi: "Bunun çok sebebi olabilir. Dikkat dağınıklığı veya yorulan oyuncular dışında alternatif aldığımız diğer oyuncular olumluydular ama bugün hiç kimse olumlu değildi. Herkes kendi oyununun altındaydı. 5 maç sonra demek ki kendilerini dinlenmeye alıyorlar. İyi bir görüntü değil. Şampiyon olalım veya olmayalım, bütün oyuncular kendi kapasitelerini göstermek zorundalar. Bugün onu tam göremedik. Özellikle orta saha ve hücumun çok daha fazla iş yapması gerekiyor. Kim göze battı derseniz, hepsine bakmak lazım. Bu oyun onlara yakışmadı. Maçın önemini anlattık, belki de yanlış anlattık."

Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Derelioğlu ile geçmişte aynı takımda rakip oldukları hatırlatılan Güneş, "Hayat böyle. Oizmet edersiniz, gittiğinizde geride bir şey kalmışsa onlardan beklentimiz daha çok başarılı olmaları. Hepsini tebrik ediyorum. Trabzonspor´a da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İhsan Derelioğlu'nun açıklamaları

-Şenol Güneş'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-17 00:39:45



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