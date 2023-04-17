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Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı


TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceği tartışılıyor. Garip günlerden geçiyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'den 1´inci sıradan milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon´da, ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Karaismailoğlu, baba ocağı Of ilçesinde halkla ve esnafla bir araya gelip, sohbet etti. AK Parti Of İlçe Başkanlığı´nda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Memleketimde bulunmak, hemşehrilerimle buluşmak benim için ayrı bir gururdur. Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Bu topraklar bizi yetiştirdi, ülkemize teslim etti. Biz her gittiğimiz yerde Ofluyuz, Trabzonluyuz diyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Oflu ile karşılaşırsınız" dedi.
`ZİHNİYET DEĞİŞTİ, BÜYÜK İŞLER YAPILIYOR´
Son 20 yılda Türkiye´nin önemli bir değişim sürecine girdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Büyük hedeflerin olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Zihniyet değişti. Ülkemizin kaynakları millet için kullanıldığı zaman, vatanını milletini seven kadrolar iktidara geldiği zaman bakın nasıl dönüşümler, değişimler oluyor. Bunları yapmak için güçlü irade, güçlü lider gerekiyordu. Bizim işimiz hizmet. Gücümüzü de milletimizden alıyoruz. O yüzden büyük işler yapılıyor. Otoyollar, köprüler. 20 yıl önce toplam tünel uzunluğumuz sadece 50 kilometreydi. Biz sadece Yusufeli´de 56 kilometre tünel yaptık. AK Parti´nin ilk hükümetinde 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi koyulmuştu. O zamanki muhalefet bunlar hayal satıyor, rüya görüyorlar diyordu. Bakın bugün iki katına çıkardık onu. Tam 29 bin kilometre. Hedefimiz bunu 38 bin kilometreye çıkarmak. Havalimanlarını halkın yolu yaptık. Bunların hepsi vatandaşımızın hayatına konfor kattı" diye konuştu.
`GARİP GÜNLERDEN GEÇİYORUZ´
Millet İttifakı'na tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, "Türk düşmanlarının birleştiği grup sorunları çözebilir mi? Allah göstermesin. Biz terörden neler çektik. 50 yıldır uğraşıyoruz. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bugüne geldiğimizi görüyor musunuz? Algı tutulması var. Terörle ilgili kişiler kandilden talimat veriyor `şuraya oy vereceksin´ diye. Bunun normal karşılandığı sürece geldik. Terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceği tartışılıyor. Garip günlerden geçiyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülke çok bedeller ödedi. Yeni bedeller ödemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
`REKORU OF´TA KIRMAK İSTİYORUZ´
14 Mayıs´ın Türkiye´nin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Herkesi kucaklayacağız. Bir kişi dahi ayırmayacağız. Herkesin oyuna talip olacağız. Öyle yüzde 85´ler falan değil. Yüzde 95´ten aşağıya Of´tan oy istemiyoruz. Türkiye rekorunu Of´ta kırmak istiyoruz. Bakın burada vatanı milleti için koşturan bir evladınız var. Koşturmaya da devam edeceğiz. Kimseyi küstürmeyeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra, 1 Aralık 2008'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis Hüsnü Uyan´ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Trabzon
2023-04-17 14:52:52

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