Camiye giderken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

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Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde teravih namazı için camiye giden Ali Karakuş (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçenin Özgen Mahallesi, Bayburt Caddesi'nde meydana geldi. İftarın arından teravih namazı için camiye gitmek isteyen Ali Karakuş'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 FM 648 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

2023-04-18 00:55:17



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