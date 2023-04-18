

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeni İpekyolları üretiyoruz. Bütün ulaşım koridorları Türkiye´ye çıkıyor. Türkiye´de bir taraftan karayolu yatırımları devam ederken özellikle demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti´den milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon´da `Trabzon Yüzyılı Vizyon Tanıtım Toplantısı´na katıldı. AK Parti İl Başkanlığı´nca düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Trabzon Milletvekili adayları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski milletvekilleri ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon´da yapılması planlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Küresel hareketlilikte Türkiye´nin anahtar ülke olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yeni İpekyolları üretiyoruz. Bütün ulaşım koridorları Türkiye´ye çıkıyor. Türkiye´de bir taraftan karayolu yatırımları devam ederken özellikle demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Planlamalarımız içerisinde Trabzon bu yatırımların ortasındadır. Samsun-Sarp demiryolu ve bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda Trabzon-Sarp 70 dakika, Trabzon-Samsun sadece 2 saat. Trabzon-Ankara´da hızlı tren ile 4 buçuk saat olacaktır. 26 Nisan´da Cumhurbaşkanımız ile Ankara-Sivas demiryolu hattımızı açıyoruz. Ankara´dan Cumhurbaşkanımız ile hızlı trene bineceğiz. Önce Kırıkkale sonra Yozgat sonra Samsun´da 3 ilimizde mitinglerimizi yaparak büyük hizmeti vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

`ULUSLARARASI KORİDORLARLA TARİH YENİDEN YAZILIYOR´

Kuzey Anadolu Otoyolu'nun, Batı Anadolu´da önemli bir ağ olacağını ve Zigana Tüneli´yle Trabzon´a bağlanacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bir ucu da Avrupa´da Londra´ya kadar uzanacak tam 979 kilometrelik bir yol ağından, 2x3 şerit genişliğinde olacak 4 milyar 63 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu otoyolundan önemli bir parçasını da Zigana Tüneli´yle Trabzon´a bağlayacağız. Uluslararası koridorlarla tarih yeniden yazılıyor. Zigana ve Gümüşhane tünelleri ile birlikte bu da Trabzon´a otoyol kalitesinde bağlanmış olacak. Planlarımızda olan Trabzon-Habur bağlantısının bir kısmı yapıldı" diye konuştu.

`ZİGANA TÜNELİ´Nİ 3 MAYIS´TA AÇACAĞIZ´

Yeni Zigana Tüneli´nin açılışının yakında yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Tünelimizi 3 Mayıs´ta Cumhurbaşkanımız ile birlikte bunu açacağız. Hem Trabzon hem de Gümüşhane´nin ve tüm Türkiye´nin hizmetine sunacağız. Eski tünelin olduğu yer tam bin 800 rakımlardaydı bugüne geldiğimizde bin 200 rakımda. Dağları, tepeleri çıkarak eski tünele ulaşıyorduk. Şimdi çıkmadan dümdüz şekilde kaliteli, konforlu ve kıymetli bir projeyi memleketimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Tünelin bir ucundan girip diğerinden çıktığınızda adeta mevsim değişiyor. Elektromekanik havalandırma işlerimiz son aşamasına geldik. 3 Mayıs´a kadar hepsini tamamlayıp Türkiye´nin hizmetine sunacağımız çok önemli bir çalışma olarak tarihe geçecektir"

`GÜNEY ÇEVRE YOLU´NUN TEMELİ 1 MAYIS´TA ATILACAK´

Trabzon´da yıllardır başlanamayan Güney Çevre Yolu´nun temel atma töreninin 1 Mayıs´ta yapılacağını açıklayan Karaismailoğlu, "Trabzon´a nefes aldıracak önemli projelerimizden bir tanesi 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu, Mersin´den başlayıp Akçaabat, Düzköy, Akyazı, Bengisu ve Arsin´e uzanan Trabzon´un transit trafiğini şehrin dışına çıkaracak çok önemli bir projemiz. Vadilerden, dağlardan geçebilmek için tünel ağırlıklı bir proje hazırladık. Birinci etabı 16 kilometrelik Akyazı-Mersin etabı uygulama projeleri açısından da bitti. 1 Mayıs Pazartesi günü bütün vatandaşlarımızı Mersin´de temel atma törenine bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

`TRABZON´U HAFİF RAYLI SİSTEMLE BAĞLAYACAĞIZ´

Trabzon´a yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Akçaabat´la Meydan Parkı´nı bağlıyor. İçerisinde Şehir Hastanesi ve Akyazı Stadı da dahil olmak üzere Maraş Caddesi´nden Trabzon´u bir hafif raylı sistemle bağlayacağız. Bugün itibariyle uygulama projelerine başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bitirip yatırım programlarına alıp önümüzdeki 3 yıl içerisinde Trabzon´a kazandıracağız" diye konuştu.

`TRABZONSPOR TESİSLERİ KORUNARAK YENİ HAVALİMANI YAPILACAK´

Trabzon´a yeni havalimanı projesi yapılacağını da duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon´umuzun "Havalimanı, Türkiye´nin en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Son yıllarda artan turizm nedeniyle de artık ihtiyaca zor cevap verir hale gelmişti. Mevcut havalimanında gerekli iyileştirmeler yaparken, diğer yandan yeni havalimanın projelerini tamamladık. Hedefimiz, bu yıl içinde ihale etmek. Bu da dünyanın sayılı havalimanlarından olacak çok önemli bir proje. Pist 3250 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde, 15 milyon yolcu kapasiteli olacak ve 3 milyon metrekarelik denize dolgu alan üzerine inşa edeceğiz. 70 bin metrekarelik bir terminal alanı olarak artık Trabzon´a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak. Bu projeyi yaparken de Trabzonspor Tesisleri´ni özellikle itinayla koruyarak inşallah bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

`BÖLGEDE 1000 KİŞİYE İSTİHDAM ETKİSİ´

Yapılması planlanan yatırımların ekonomiye istihdama yönelik beklenen etkilerini anlatan Karaismailoğlu, "Doğu Karadeniz´de yapacak olduğumuz 23 buçuk milyar dolarlık yatırımın üretime etkisi 43 buçuk milyar dolar olacak. Gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 20 buçuk milyar dolar, ihracata etkisi ise yaklaşık 9 milyar dolar olacaktır ve Karadeniz bölgesinde 1000 kişiye istihdam etkisi olacak. Trabzon için yapacağımız 8 buçuk milyar dolarlık yatırımın üretime etkisi 15 milyar dolar, gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 7 milyar doların üzerinde, ihracata etkisi 3 milyar 200 milyon dolara çıkacaktır ve sadece Trabzon´a 351 bin kişilik istihdam alanı üreteceğiz" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2023-04-18 19:36:06



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