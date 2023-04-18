Nenad Bjelica'ya Trabzon´da coşkulu karşılama

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Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon´a geldi.

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Nenad Bjelica, şehre geldi. Uçağı 1 saat rötarlı havalanan teknik adam saat 22.45´te Trabzon´a iniş yaptı. Coşkulu taraftar grubunun çiçekle ve marşlarla karşıladığı teknik adam, bordo-mavili kaşkol açtı. Hırvat teknik adam, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı..GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nenad Bjelica'nın havaalanındaki görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-04-18 23:39:09



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