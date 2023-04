Nenad Bjelica: Trabzonspor´un geleceği daha iyi olsun diye buradayım

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, "Trabzonspor´un bugünü, yarını ve geleceği daha iyi olsun diye buradayım. Oyuncularımızın bugünden daha iyi olabileceğini, onların daha iyi şeyler yapmaya çalışabileceğini göstereceğiz" dedi

Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul´da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzaladıktan sonra hava yoluyla Trabzon´a geldi. Coşkulu taraftar grubunun havalimanı çıkışında çiçekle karşıladığı Hırvat teknik direktör, gazetecilere açıklama yaptı. Taraftarların coşkulu karşılamasını beklemediğini belirten Bjelica, "İnsanların beni böyle nazik ve sevgiyle karşılamasını beklemiyordum. Benim için çok mutluluk verici bir duygu oldu. Bu beni hem çok mutlu ediyor hem de sorumluluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum" dedi.

"KAZANMAYI SEVEN BİR ANTRENÖRÜM"

Taraftarların kendisine `Gladyatör´ lakabı takmasının hatırlatılması üzerine ise Bjelica, "Kazanmayı seven ve çok isteyen bir antrenör olduğum için insanlar muhtemelen bunu söylüyordur. Ben de Trabzonspor´un bugünü, yarını ve geleceği daha iyi olsun diye buradayım" yanıtını verdi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI TAKİP ETTİM"

Trabzonspor´u daha önce izleme fırsatı bulduğunu söyleyen Bjelica, "Trabzonspor`un birçok maçını izledim. Türkiye zaten takip ettiğim bir lig. Takımın son oynadığı Beşiktaş maçını da takip ettim. Takımın bana olan ilgisini duyduktan sonra birçok maçını izleme fırsatı buldum" diye konuştu.

"TAKIMLA BİRLİKTE KULÜBEDE OLMAK İSTİYORUM"

Bordo mavili takımın hoca arayış sürecinde görüştüğü hocaların sezon sonunu bekleme talebine rağmen kendisinin göreve gelip Sivasspor maçına çıkma heyecanı sorulan Bjelica, "Buraya takımla beraber bir an önce çalışabilmek için geldim. Yarın takımla antrenmanda olabilmeyi umuyorum. Perşembe günü oynayacağımız maçta takımımla birlikte kulübede olmak istiyorum. Takımda çok kaliteli bir grubun olduğunu herkese göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞAN OYUNCU BENİMLE OLACAK"

Genç futbolcular ve Trabzonspor´un potansiyelini de değerlendiren teknik adam, şöyle konuştu: "Benim için genç ya da yaşlı oyuncu tabiri aslında çok doğru değil. Bu takıma yüzde 100´ünü vermek isteyen, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan oyuncu benimle her zaman beraber olacaktır ve benimle her zaman beraber olmaya açıktır. Oyuncuları en iyisini veren, en iyisini yapmaya çalışan oyuncular olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Ben de geçmişte genç oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Yine aynısı olacak. Trabzonspor´da her şeyini vermeye çalışan oyuncularla birlikte değişeceğiz. Oyuncularımızın bugünden daha iyi olabileceğini, onların daha iyi şeyler yapmaya çalışabileceğini göstereceğiz. En önemlisi kazanmak. Tabi ki ben de iyi, göze güzel gözüken bir futbol oynatmak istiyorum ama en önemli şey kazanmak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2023-04-19 01:11:22



