Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli

DHA

Dünya şampiyonasında milli boksöre 'yer bildirimi' engeli


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)MİLLİ boksör ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kerem Özmen (20), Uluslararası Test Ajansı'nın (ITA) 'Bulunabilirlik Bildirimi'ni yapmadığı gerekçesiyle 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek 'Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti. Özmen, "Testlerimi verdim ama yer bildirimlerini yapmadığım için bu durum yaşandı. Hayalimden vazgeçmedim fakat ertelemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm" dedi.
Uluslararası Test Ajansı (ITA), sporcuların doping test ve takip sistemi olan bulunabilirlik bildirimlerini 4'üncü kez kaçırdığı için milli boksör ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Kerem Özmen hakkında soruşturma başlattı. Geçmişte dünya ikincisi olan Kerem Özmen, süreç tamamlanana kadar tedbir konulduğu gerekçesiyle 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.
'RİNGLERE DÖNMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'
Sosyal medya paylaşımında, duruma değinen Özmen, "ITA soruşturması nedeniyle bu büyük şampiyonada yer alamayacağım için çok üzgünüm. Umut ediyorum ki, ITA soruşturması en kısa sürede sonuçlanacak ve ben de yeniden 'Avrupa Oyunları'nda ringe çıkabileceğim. Bir önceki Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almış bir boksör olarak, bu yılki şampiyonaya kontrolüm dışındaki koşullar nedeniyle katılamamak çok üzücü. Hayranlarımı ve destekçilerimi, dopingle mücadele yönetmeliklerine her zaman tam olarak bağlı kaldığım ve 'whereabout' (Bulunabilirlik bildirimi) gerekliliklerine elimden geldiğince uyduğum konusunda temin etmek istiyorum. ITA'nın olası ihlalleri soruşturma ihtiyacını anlıyor ve bu süreçte tam iş birliği yapıyorum. Soruşturmanın zamanında ve adil bir şekilde sonuçlanacağını umuyor ve mümkün olan en kısa sürede ringlere dönmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
'HAYALİMİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIM'
2021 yılında Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen, yaşadığı süreci DHA'ya da anlattı. Özmen, "Testlerimi verdim ama istemediğim ve benden bağımsız olarak gelişen şartlar nedeniyle yer bildirimini yapmayı ihmal etmek durumunda kaldım. Gereken savunmayı yaptım, soruşturmanın bitmesini bekliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Sonuçta uzun süredir buna hazırlanıyordum. Dünya ikinciliğimi geliştirip ülkeme, altın madalya getirmeyi hayal ediyordum. Hayalimden vazgeçmedim fakat ertelemek zorunda kaldım" diye konuştu.
'EN AZ 1 YIL CEZA GELİYOR'
Milli boksörün yaşadığı süreçle ilgili DHA'ya konuşan Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz da "Sporcumuz savunmasını verdi ve şu an tedbirli sayılıyor. Biz de federasyon olarak girişimlerimizi yaptık. Yaşanan bu durum sporcunun doping aldığı anlamına gelmez. Süreçleri kaçırdığı için Dünya Şampiyonası'nı da kaçıracak. Sporcuların 3 kez ihlal hakkı var, 4'üncü ihlalde ITA tedbir koyuyor. Gereken girişimlerimizi yaptık. Başkanımız, Türkiye Dopingle Mücadele Merkezi'yle de bu konuyu görüştü. Umarım en kısa sürede çözüme kavuşacak. Bu tip durumlarda normalde en az 1 yıl ceza geliyor. Şu an ceza alacağı kesin değil, ceza almayabilir de. Kerem, boks sporunda geleceğin yıldızlarından birisi. İnşallah bu süreci atlatır" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-19 09:36:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gençlerle sahur programına katıldı:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gençlerle ...
Nenad Bjelica: Trabzonspor´un geleceği daha iyi olsun diye buradayım
YEREL HABERLER Nenad Bjelica: Trabzonspor´un geleceği daha iyi olsun ...
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, kente geldi:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ...
Nenad Bjelica'ya Trabzon´da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Nenad Bjelica'ya Trabzon´da coşkulu karşılama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını ...
Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpekyolları üretiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpekyolları üretiyoruz
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Yüzyılı, Trabzon Vizyon ...
Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile ...
Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaştığını açıkladı.
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile ...
Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
YEREL HABERLER Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını ...
KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak, kısırlık tedavisindeki gelişmelere dikkati çekti:
YEREL HABERLER KTÜ Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolak, kısırlık ...
Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
KTÜ'den 40 önemli yapıda afete karşı sensörlü takip
YEREL HABERLER KTÜ'den 40 önemli yapıda afete karşı sensörlü takip
Camiye giderken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Camiye giderken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da iftarda konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu restorasyon çalışmaları devam eden projeleri inceledi
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu restorasyon çalışmaları devam ...
Çaykara Halk Eğitim kursiyerleri depremzede çocuklara "bayramlık kıyafet" üretti
YEREL HABERLER Çaykara Halk Eğitim kursiyerleri depremzede çocuklara ...
Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli ...
Kadıralak Yaylası "mavi yıldız"larla kaplandı
YEREL HABERLER Kadıralak Yaylası "mavi yıldız"larla kaplandı
Trabzonspor´da Bjelica harekatı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Bjelica harekatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.