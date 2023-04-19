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Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz

DHA

Nenad Bjelica: Başarıları tekrarlayabiliriz


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica kente ulaştıktan sonra bordo-mavili kulübün müzesini ve stadyumunu gezdi. Bjelica, "Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz" dedi. 
Trabzonspor tarihindeki ilk Hırvat teknik direktör olan Nenad Bjelica, İstanbul'da başkan Ertuğrul Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak dün akşam saatlerinde Trabzon´a geldi. Taraftarın heyecanla beklediği teknik adam, ayağının tozuyla Trabzonspor´un Şamil Ekinci Müzesi´ni gezdi. Trabzonspor Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun´dan bordo-mavili kulübün geçmişi hakkından bilgi alan teknik adam, sonrasında Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde bulunan Akyazı Stadyumu´na geçti.
BJELICA: GURURLU HİSSEDİYORUM
Stadyumda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz ve Ali Haydar Gedikli´nin eşlik ettiği Hırvat teknik adam, "Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor´u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler. Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-19 10:20:14

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