Trabzonspor´da Bjelica ilk idmanında

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ilk idmanına çıktı. Geçici süreyle görev yapan İhsan Derelioğlu, teknik direktörlük görevini Bjelica´ya devretti.
Süper Lig´in 30´uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabaka öncesi yeni hocasına kavuştu. Bordo-mavili takımla anlaşan ve dün gece kente gelen Nenad Bjelica, yeni takımıyla bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 13.00´te ilk idmanına çıktı.
Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Nenad Bjelica´ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan görüntüler
-Nenad Bjelica'nın futbolcularla konuşması
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-19 17:15:05
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