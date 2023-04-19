Trabzonspor´da Bjelica ilk idmanında

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor'un yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ilk idmanına çıktı. Geçici süreyle görev yapan İhsan Derelioğlu, teknik direktörlük görevini Bjelica´ya devretti.

Süper Lig´in 30´uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabaka öncesi yeni hocasına kavuştu. Bordo-mavili takımla anlaşan ve dün gece kente gelen Nenad Bjelica, yeni takımıyla bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 13.00´te ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Nenad Bjelica´ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler

-Nenad Bjelica'nın futbolcularla konuşması

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-19 17:15:05



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