Ertuğrul Doğan´dan bayram mesajı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, camianın Ramazan Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yayınladı. Kulüpten yayınlanan açıklamada başkan Doğan, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, dayanışmanın arttığı, kardeşliğimizin ve dostluğumuzun pekiştiği müstesna günlerdir. Geriye dönüp baktığımızda elde ettiğimiz başarıların odağında her zaman birliktelik ve dayanışma ön planda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de aynı değerlerle yolumuzu aydınlatıp, sizlerden alacağımız güçle yeni hikâyeler yazabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve camiamıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-20 13:33:36



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