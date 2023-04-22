KTÜ´de fakülteler ve hastane depreme hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ´de fakülteler ve hastane depreme hazırlanıyor

DHA

KTÜ´de fakülteler ve hastane depreme hazırlanıyor


Selay SAYKALAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi´nde (KTÜ) aralında fakülte, yüksekokul, enstitü ile Farabi Hastanesi´nin bulunduğu 150´e yakın bina, olası depreme hazırlık kapsamında bilim insanlarınca incelemeye alındı. Binalara kimliklendirme ve risk analizinin yanında korozyon, çatlak, dökülme gibi hasarlar tespit edilerek, önlemler alınacak. KTÜ'lü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Terzi önce kendi söküğünü dikmeli´ dedik. En az yüzde 20 seviyelerinde acil dönüşüme girmesi gereken binalarımız var" dedi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından kentlerde yapı stoklarına ilişkin çalışmalar sürerken, Trabzon´da 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde, aralarında 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ile Farabi Hastanesi´nin bulunduğu 150´ye yakın bina, olası depreme hazırlık kapsamında üniversitede görevli bilim insanları ve uzmanlarca mercek altına alındı. Deprem performans analizinin başlangıç adımı `kimliklendirme´ çalışmasına başlanan binalarda; korozyon, çatlakların yanı sıra dökülme gibi hasarlar tespit ediliyor. Sürdürülen çalışmalarda, mevcut tahribata göre belirlenecek acil dönüşüm ve güçlendirme ihtiyacı olan binalar, projeyle yenilenmesi amaçlanıyor.
'ÇEVREMİZDE OLABİLECEK DEPREMDEN ETKİLENEBİLİRİZ'
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Farabi Hastanesi´ne öncelik verdiklerini belirterek, "Trabzon her ne kadar deprem bölgesi olmasa bile, çevremizde olabilecek özellikle Bayburt-Erzurum tarafındaki depremden etkilenebileceğiz. Bu manada bizler de hocalarımızın önderliğinde kendi binalarımızın depreme dayanıklı olup olmadığı veya güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilme projelerini yapacağız. Şu an mesela Farabi hastanemize, özellikle A blok eski bir yapı olduğu için oraya öncelik veriyoruz. Orada 800 yatağımız var. Refakatçisi ve çalışanlarıyla beraber orası 2 bine yakın kişi için yaşam alanı. Öncelik orası ama onun dışında Of, Sürmene ve Araklı´da binalarımız var, lojmanları da katmamız lazım. Bunları hızlı bir şekilde yapacağız. Güçlendirme çıkarsa ödenek gerekecek. Tabi bunları da Cumhurbaşkanlığı´ndan isteyeceğiz" diye konuştu.
'DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADIK'
KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Bilim Kurulu´nda yer alan ve tüm ülkedeki binaları değerlendirdiklerini anlatarak, "Terzi önce kendi söküğünü dikmeli´ dedik ve KTÜ bünyesinde 150´ye yakın binanın değerlendirmesine başladık. Önceliklendirme dediğimiz, piramidin ilk halkasını önce bitireceğiz. Yazın başına kadar ikinci halkayı, 2023 yılının sonuna kadar da üçüncü halkayı tamamlayıp, yapılarımızın durumunu ortaya koyacağız. Bunun da ilimiz için bir örnek olmasını istiyoruz. Umuyorum inşaat mühendisleri odası, belediyemiz, STK´lar, üniversitemiz bir araya geliriz ve bu iş gücünü, bu bilimi ön plana alarak ilimiz için güzel işlere imza atarız" ifadelerini kullandı.
'KOROZYON, DÖKÜLME, ÇATLAKLARA BAKIYORUZ'
Üniversiteye ait binaların yaklaşık yüzde 20´sinin acil dönüşüm kapsamına alınabileceğini de belirten Altunışık, şöyle konuştu:
"Deprem performans analizi gözle yapılabilecek bir çalışma değil, fakat piramidin üstüne gitmenin birinci halkası olan kimliklendirme gözle yapılabilir. Burada binanın dış görüntüsüne, yaşına, binada korozyon, dökülmeler, çatlaklar olup olmadığına bakıyoruz. Üniversitemiz de çok eski bir üniversite olduğu için 60 yıllık binalarımız var. Bizim de hızlı şekilde dönüşüme girmesi gereken en az yüzde 20 seviyelerinde acil dönüşüme girmesi gereken binalarımız var. Bunu hiçbir analiz yapmadan gözle karar verebiliyoruz. Zaten birinci aşamanın sonunda binamız belirli bir puanın altında bir puan alıyorsa onu ikinci aşamaya geçirmiyoruz, hemen hızlı şekilde kırmızı etiketini yapıştırıp, acil şekilde dönüşüme girmesi gereken bina olarak belirliyoruz. Bu rakam da her üniversitede ve kamu binalarında olduğu gibi üniversitemizde de yüzde 10 ile 20 seviyelerinde." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN
2023-04-22 10:25:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Çaykara'da yaptığı ziyarette konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Çaykara'da yaptığı ziyarette ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları karşımızda ittifak oldu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları karşımızda ...
Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesindeki bayram ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesindeki bayram ...
Profesörden `Sümela Manastırı´nda deprem riski araştırılsın´ önerisi
YEREL HABERLER Profesörden `Sümela Manastırı´nda deprem riski ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Bakan Karaismailoğlu'nun seçim bölgesi Trabzon için çağrı hattı kuruldu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'nun seçim bölgesi Trabzon için ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu Ramazan Bayramı'nı kutladı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan ...
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´de iki şey bitmez; bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP´nin yalanları
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye´de iki şey bitmez; bir ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı ...
Ertuğrul Doğan´dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan´dan bayram mesajı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ...
Trabzon'da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun temeli 1 Mayıs'ta atılacak
YEREL HABERLER Trabzon'da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun ...
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'daki sahur programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'daki sahur programında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.