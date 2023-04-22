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Karaismailoğlu: 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır

DHA

Karaismailoğlu: 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır


Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır yaşanan istikrar sürecinin devam etmesi için, 2053 ve 2071´in planlarını yapan Türkiye´nin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması için, dünyanın lider ülkesi olması için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır" dedi.
AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, partisinin il başkanlığı bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, arka arkaya önemli projeleri hizmete açacaklarını duyurarak "26 Nisan´da AnkaraSivas Hızlı Tren Hattı´nı, 27 Nisan´da Akdeniz Sahil Yolu´nun önemli bir kesiminin açılışını yapacağız. 28 Nisan´da Adana´yı ilgilendiren çok önemli projeleri, 3 Mayıs´ta da cumhurbaşkanımız ile Zigana Tüneli´ni açacağız" dedi.
'14 MAYIS BİR DÖNÜM NOKTASI'
Asıl bayramın kendileri için 14 Mayıs olduğunu belirten Karaismailoğlu, zamanın az kaldığını, bu süreçte koşturacaklarını söyledi. İşlerinin hizmet, dertlerinin memleket sevdası olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, son 20 yıldır Türkiye´de büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları sayesinde olduğunu dile getirdi. Karaismailoğlu, "Bu 20 yıldır yaşanan istikrar sürecinin devam etmesi için, 2053 ve 2071´in planlarını yapan Türkiye´nin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması için, dünyanın lider ülkesi olması için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. 20 yıldır bu kadar büyük işleri yapan, vatandaşın hayatını kolaylaştıran, sağlıkta, ulaşımda, çevre ve şehircilikte dünyanın gıpta ile baktığı işleri milletin hizmetine sunan Türkiye var artık. Son 20 yıldır Türkiye´de cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, iradesi sayesinde hayal edilemeyen pek çok iş başarıldı, milletin ve ülkenin hizmetine sunulmuştur" diye konuştu.
'TÜRKİYE DÜŞMANLARI KARŞIMIZDAKİ İTTİFAKTA BİRLEŞMİŞLER'
Seçimlerle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Bütün Türkiye düşmanları karşımızdaki ittifakta birleşmişler. Adeta Türkiye´yi karıştırmaya talip olmuşlar. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Bunların destekçilerine. PKK´sı, FETÖ´sü; Türkiye düşmanları. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi için uğraşıyorlar. Gelince ne yapacaklar, Türkiye´yi karıştıracaklar. Dağdaki terörist parmak uzatıyor 'Millet İttifakı' diye. O parmağı kırmaya hazır mısınız? Bu vatan millet meselesidir. 20 yıldır bu ülkede güven var, huzur var. Bizler terörden çok çektik. Her köyümüzde, evimizde şehidimiz var. Trabzonlular vatanına aşık insanlardır. Vatan söz konusu ile gerisi teferruattır. Ayrıca bizim yaşam felsefemiz, devletimize milletimize birer hayırlı evlat olmaktır. Bizim yaşam düsturumuz budur. Önce devlet önce vatan, milletimize hizmettir."
'DÜNYANIN MERKEZİ TÜRKİYE'
Bakan Karaismailoğlu, ihracat rekorları kırdıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın 1 trilyon dolar ihracat hedefi açıkladığını belirterek, bu hedefe ulaşmak için altyapıyı hazırladıklarını, master planlarını yaptıklarını da kaydetti. Basra Körfezi´nden Trabzon Limanı´nı bağlayacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Kuzey Anadolu Otoyolu ile kuzeyden güneye, bunun yanında doğudan batıya otoyollar demiryolları ile Pekin´den, Londra´ya kadar dünyanın merkezinin Türkiye olduğunu ifade etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2023-04-22 19:04:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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