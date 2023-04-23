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Trabzon; Doğu Karadeniz´in sağlık başkenti

DHA

Trabzon; Doğu Karadeniz´in sağlık başkenti


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, sağlık turizmi gün geçtikçe değer kazanıyor, yabancıların tedavi talepleri artıyor. Sağlık turizmiyle geçen yıl 30 bini aşkın yabancının tedavi edildiği kentte, kamu ve özel hastanelerde 'uluslararası hasta birimleri´ devreye alınıyor. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Sağlık turizmi belgesi alan hastanelerimizle birlikte sahada daha fazla rol üstleneceğiz" dedi.
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden özellikle yaz mevsiminde gelen turistlerle, 2022 turizm sezonunda 1 milyar doları aşan döviz geliri elde eden Trabzon'da, sağlık turizmi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Gün geçtikçe değer kazanan sağlık turizmiyle geçen yıl 30 bini aşkın yabancının tedavi edildiği kentte, kamu ve özel hastanelerde `uluslararası hasta birimleri´ de devreye alınıyor. Yabancı dil bilen uzman personelin refakat ettiği birimlere gelen hastalara, tedavi kolaylığı sağlanıyor. Kentte, Azerbaycan, Rusya ve İran'ın yanında Tiflis'ten direkt uçak seferlerinin başlamasıyla özellikle Gürcü hasta sayısında artış yaşanıyor. Hastanelerin turizm acenteleri ile iş birliği protokol süreci devam ederken, yabancı hasta sayısının artması ön görülüyor.
`EN ÇOK HASTA GÜRCİSTAN´DAN GELİYOR´
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık turizminde her geçen yıl artan rakamlarla hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek "Sağlık turizmi açısından hem ülkemiz hem de ilimiz gerçekten revaçta. Turistler açısından rağbet gören bir konumdayız. Bu yıl için özellikle Arap coğrafyasından şehrimize rağbet var. Yine Gürcü ve Azeri vatandaşlarımızın rağbetleri sonucunda geçen yılki rakamın en az yüzde yirmi oranında artacağını umut ediyoruz. Bakanlığımız bizler için acentelerle görüşme izni verdi; ilgili protokolleri hazırlıyoruz. Kısa zamanda da onları hayata geçirmiş olacağız. Sağlık turizmi belgesi alan hastanelerimizle birlikte sahada daha fazla rol üstleneceğiz. Sağlık turizmi için en çok hasta Gürcistan´dan geliyor. Azerbaycan, İran ve Körfez ülkelerden de beklentimiz yüksek" diye konuştu.
'FİRMALARLA ANLAŞMALAR YAPTIK'
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da "2022 yılı içerisinde 4 bini aşkın hasta sağlık turizmi kapsamında hastanemize başvurdu. Bizim için sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların sayısından çok daha önemli olan o hastalara vermiş olduğumuz faydanın çok üst düzeyde olması. Ülkemizin sağlık sisteminin kalitesinin gösterilebilmesi açısından çalışmalar yürütüyoruz. Onun için sağlık yatırımları da yapıyoruz. Sağlık turizmi sadece ülke içerisindeki hastalarımıza verdiğimiz hizmetle karşılanabilecek bir alan değil. Sağlık turizmi birimlerinde hem İngilizce hem Rusça hem Gürcüce hem de Arapça bilen elemanlar istihdam ediyoruz. Tanı konulmasından tedavi edilmesine ve memleketlerine gidene kadar onlarla ilgilenen personellerimiz var. Uluslararası sağlık turizmi yapmaya yetkilendirilmiş firmalarla anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullandı.
`SAĞLIK TURİZMİ İLE ÜLKEMİZE DÖVİZ GİRDİSİNİ SAĞLIYORUZ´
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Sağlık Komisyon Başkanı Mehmet Çelebi ise "Hem hizmet alanlarımızın kaliteli olması hem de fiyatlarımızın ekonomik olmasıyla dışarıdan gelen turistlere sağlık paketleri satarak sağlık turizmi ile ülkemize döviz girdisini sağlıyoruz. Endekslere baktığımız zaman Türk olup da yabancı ülkelerde yaşayan kitlenin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sağlıktan da faydalandığını görüyoruz. Trabzon sağlık anlamında da bölgenin en önemli merkezlerinden birisi; ciddi rakamlar var. Sağlık turizmini geliştirerek turizm çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-04-23 09:53:20

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