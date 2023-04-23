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Bakan Karaismailoğlu: Dışişleri Bakanlığı'mız Trabzon'da temsilcilik açacak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Dışişleri Bakanlığı'mız Trabzon'da temsilcilik açacak


TRABZON, (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı'mız Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar" dedi.
AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi'nce projesi tamamlanan Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Alanı'nın açılış törenine katıldı.
Burada konuşan Karaismailoğlu, Trabzon'un bu tür projeleri hak ettiğini belirterek, kentteki Kanuni Bulvarı'nın önemli kesimini de hizmete açacaklarını, 1 Mayıs'ta da 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun 1'inci etabının temelini atacaklarını duyurdu. Karaismailoğlu, "Kanuni Bulvarı'nı bu yıl içerisinde Değirmendere'den sahil boyuna bağladığımızda şehir trafiğine nefes aldıracak, sahil yoluna alternatif olacak önemli projemizin önemli kesimlerini tamamlamış olacağız" dedi.
'TRABZON'UN DÜNYAYA TANITILMASI ÇOK KIYMETLİ'
Karaismailoğlu, yatırımların mega projeler olduğuna işaret ederek, "Şehrimizde turizm çok hızlı gelişiyor. Pandemiden sonra özellikle Orta Doğu'dan ve dünyanın her tarafından çok önemli bir akış var. Burada, Trabzon'a büyük iş düşüyor. Turistlerimizi ve misafirlerimizi çok iyi ağırlamamız gerekiyor. Trabzon'un misafirperverliğini gelen misafirlere göstermeliyiz ki; turizmden gelen gelirlerimizi artırması, Trabzon'un dünyaya tanıtılması için bu çok kıymetli" diye konuştu.
'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'MIZ, TRABZON'DA TEMSİLCİLİK AÇACAĞIZ'
Turizmin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve hizmet sektörünün gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Dün Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı'mız, Trabzon'da temsilcilik açacak. Dışişleri ilgili işlemlerimiz çok daha kolay olacak. Kısa zamanda da büyükelçi atayacaklar. Valimiz ile de konuştuk, yerini en kısa sürede ayarlayacağız. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları, hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Şehrimiz, gelişmeye çok müsait. Bütün uluslararası koridorların buluştuğu, Trabzon Limanı ile 3 Mayıs'ta açılışını yapacağımız Zigana Tüneli ile birlikte Basra Körfezi'ne bağlantı sağlanacak. Yeni tarihi İpek yollarından bahsediyoruz. Trabzon, Türkiye´nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Trabzon'a yakışır, denize dolgu ve dünyanın en güzel havalimanına, bu yıl başlamayı hedefledik. Kara yolu bağlantılarını güçlendirirken, demir yolu ve kent içi raylı sistemler için önemli adımlar atacağız" dedi.
AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti güttüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi. Trabzon'a 20 yıldır çok şey yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu anda devam eden 23 kara yolu projesi olduğunu da belirtti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2023-04-23 16:12:50

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