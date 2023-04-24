Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye düşmanları, Millet İttifakı'nı işaret ediyor. Uyanık olmalıyız. Önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde çok şey kazandık. Bundan sonra da büyük planlarımız var" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, Vakfıkebir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yaptı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bayramının 14 Mayıs'ta olacağını belirterek, "'Türkiye Yüzyılı'nda doğru zamanda, doğru adam ile koşmaya hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tempomuzu daha da artıracağız. Gaza daha da basacağız. Hedeflerimiz, büyük. Bizim işimiz hizmet, gücümüz de aziz milletimiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimizin derdi, bizim derdimiz. Vakfıkebir'in büyümesi, gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Karadağ yolu, OSB yolu, kavşaklarımız, yollarımız, bunlar çok kolay işler. Başladık, devam ediyoruz. En kısa zamanda bitireceğiz. Yenilerine başlayacağız. Sizin talepleriniz bizim derdimiz olacak" dedi.

'UYANIK OLMALIYIZ'

Millet İttifakı'nın Türkiye'yi karıştırmaya talip olduğunu belirten Karaismailoğlu, huzur ve güven ortamının kolay kazanılmadığının altını çizerek, "Karşımızdaki bu zillet ittifakının nelere talip olduğunu iyi anlatacağız. Türkiye düşmanları, Millet İttifakı'nı işaret ediyor. Uyanık olmalıyız. Önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde çok şey kazandık. Bundan sonra da büyük planlarımız var. Sonucunda vatandaşımız kazanacak. Çok konuşmayız, eserlerimiz ve siyasetimiz konuşur" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Aleyna KESKİN

2023-04-24 14:14:56



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