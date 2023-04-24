Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz (2)



'LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nda kavşak açılış törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Trabzon'da sadece kara yolları yatırımlarının son 20 yıldaki bedeli, 75 milyar liradır. Trabzon genelinde şu anda devam eden 24 tane projede 28 milyar TL'lik yatırımımız da hızlı şekilde devam ediyor" dedi. 14 Mayıs'ta Türkiye tarihinin en önemli seçimine gidileceğini belirten Karaismailoğlu, "İktidarlar, yerel yönetimler vatandaşına hizmet etmek, hayatını kolaylaştırmak için göreve gelir. Sizler, CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmet ile gündeme geldiğini gördünüz mü? Sonuçta bu hizmeti yapanlar, bütçelerini devletten alıyor. Bakanlığımıza gelen bütçeler, vatandaşımıza eser ve hizmet olarak geri geliyor. Aynı şekilde bütün belediyelere de bu yatırımlar yapılıyor ama maalesef üzülerek görüyor ve izliyoruz. Muhalefet belediyelerinin hiçbirinde böyle bir hareket de yok, heyecan da yok, dert yok, tasa da yok ama laf çok. Lafla da peynir gemisi yürümüyor" diye konuştu.

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE İKİNCİ REKOR KIRILDI'

Osmangazi Köprüsü'nde yeni bir rekorun daha kırıldığını açıklayan Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde bayramın ikinci günü tam 87 bin 352 araç geçmiştir. Bayramın üçüncü günü ayrı bir rekor daha kırıldı. Tam 102 bin 700 araç geçti. Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı; ne olurdu düşünebiliyor musunuz? 102 bin aracın 95 bini bu seyahati gerçekleştiremeyecekti. Türkiye, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor" dedi. Daha kavşak açılışını yapan Karaismailoğlu, makam aracı Togg ile bölgeden ayrıldı.Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2023-04-24 16:25:41



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