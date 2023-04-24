Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz (3)



ARAKLIBAYBURT YOLU TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AraklıBayburt Yolu temel atma törenine katıldı.

Buarada konuşan ve doğru zamanda doğru yatırımların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, ekonomi, istihdam, üretim, tarım ve turizmde olağanüstü artışlar sağlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Coğrafyamızın güzelliğine dokunmadan değerini artıracak sanayimizdeki, turizmdeki atılımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta mega projeleri açıkladıklarını, bu projelerle Trabzon´un hızla büyüyeceğini belirten Karaismailoğlu, komşu illerle olan bağların kuvvetleneceğini aktardı. Karaismailoğlu, Araklı-Bayburtlu Yolu´nun en önemli ulaşım akslarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, bu yolun önemli kesiminin ihalesini yaptıklarını ve temelini bugün attıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, "Muhalefetin kurusıkı atışlarına bakmayın. Desteksiz atışlarına bakmayın. Biz onları İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nden Ankara Büyükşehir Belediyesi´nden çok iyi tanıyoruz. Kimin ne yaptığını milletimiz çok iyi görmektedir. Türkiye artık dik yürür haline gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen ülke haline gelmiştir. Sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs´ta vereceğiz. Eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez TRABZON, (DHA)

2023-04-24 21:39:20



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