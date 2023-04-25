Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz (4)

ARAKLI'DA STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AraklıBayburt Yolu temel atma töreninin ardından, Araklı´da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, dünyanın lider ülkelerinden biri olmak istediklerini ve bu doğrultuda planlı bir şekilde büyümeye devam edildiğini söyledi. 14 Mayıs seçimlerine değinen Karaismailoğlu, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. Bir tarafta 20 yıldır milletin gönlünde taht kurmuş, ülkesi için can siperane olmuş, gecesine gündüzüne katan cumhurbaşkanımız bir tarafta da Türkiye düşmanı herkesle iş birliğine başlamış, Türkiye düşmanlarının desteklediği ittifak. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemiz terörden çok çekti. Biz çok bedeller ödedik. O yüzden yeniden bedeller ödeme lüksümüz yok. Terör sevicilerine fırsat vermememiz gerekiyor" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez TRABZON, (DHA)
2023-04-24 23:11:54
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