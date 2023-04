Bjelica: Sistemler asla maç kazandırmaz, maçı kazandıran detaylardır

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Maçı kazandıracak olan organizasyon ve oyun disiplinidir. Bu tür detaylar size maçı kazandırır ya da kaybettirir. Her zaman değişime, rakibin oynadığı oyunculara, kendi elimizdeki oyunculara bağlı olarak değişiklik gösterecek. Sistemler asla maç kazandırmaz, maçı size kazandıran detaylardır" dedi.

Trabzonspor´da geçen hafta göreve başlayan teknik direktör Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Koordinasyon Merkezi´nde açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam, takımdaki geleceğe yönelik planları hakkında da değerlendirme yaptı.

Trabzonspor´a geliş süreci hakkında konuşan Bjelica, "Trabzonspor´un büyük bir kulüp olduğunu bilen biriydim. Sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Eğer öyle olmasaydı ben de burada olmazdım. Hep birlikte çalışmayla bunu çözebileceğimize inanıyorum" dedi.

"TEK HEDEF, BAŞARIYI TEKRARLAYABİLMEK"

Bu sezon tüm hedeflerini kaybeden bordo mavili takımın mental durumu hakkındaki soruyu yanıtlayan Hırvat çalıştırıcı, "Takımın yetenekli bir takım olduğunu herkes biliyor. Bu takımın belki kendisini gösteremediği maçlar oldu, belki de kendi seviyesinin altında oynadığı maçlar oldu. İlk andan itibaren yarışmacı, güçlü, her maçta kazanmak için mücadele eden ve kazanan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Oyuncu grubunda gördüğüm şeylerden birisi, bu uğurda mücadele vermeye hazır olduklarını görmemdir. Bu da tabi ki mutlu ediyor. Tek hedefimiz, geçen sene Trabzonspor´un yakaladığı başarıları tekrar yakalayabilmek" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA KARAR VERECEĞİZ"

Teknik adam, takımla ilgili karar alıp almadığı sorusuna, "2 gündür buradayım. 2 antrenman yapabilme bir maça çıkabilme fırsatı buldum. Dolayısıyla erken bir karar almanın; sadece 2,3 gün geçirdiğimiz insanlarla ilgili bir karar almanın çok adil olabileceğine inanmıyorum. Önümüzdeki haftalarda kulübümüzle ve yönetimimizle yapacağımız toplantıda bu konu da tabi ki gündeme gelecektir. Önümüzde değerlendirecek çok maçlar olacak. Ayrılacak, gelecek ve katılacak oyuncularımız var. Bunun henüz kararı verilmedi. Önümüzdeki haftalarda yapacağımız toplantılarla kararımızı vereceğiz. Genç oyuncularımıza da şans vermeye çalışacağız. Onları da görüp en azından önümüzdeki sene kuracağımız takımın resmini çizebilmek adına genç futbolcularımıza şans vermeye çalışacağız. Hep beraber bir buçuk aylık süreci önümüzdeki senenin bir hazırlığı olarak kullanmaya çalışacağız" şeklinde yanıtladı.

"MAÇI KAZANDIRACAK OLAN ORGANİZASYON VE OYUN DİSİPLİNİDİR"

Oyun sistemi ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bjelica, "Burada oynayacağımız bir sistem olacaktır. Bizim sistemimiz değişime açık bir sistem olacak. Çünkü hiçbir zaman sistemler maç kazandırmaz. Maçı kazandıracak olan organizasyon ve oyun disiplinidir. Bu tür detaylar size maçı kazandırır ya da kaybettirir. Her zaman değişime, rakibin oynadığı oyunculara, kendi elimizdeki oyunculara bağlı olarak değişiklik gösterecek. Maçlar öncesinde elinizde 2,3 sakat veya cezalı oyuncu olabiliyor. Siz de takımınızı buna göre şekillendirmek zorundasınız. Sistemler asla maç kazandırmazlar. Maçı size kazandıran detaylardır" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNÜ DÜNDEN DAHA İYİ OLMALI"

Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan teknik adam, şunları söyledi:

"Çok yarışmacı bir lig olduğunu görüyorum. Son yıllarda da çok fazla mücadelenin olduğu, takımların birbirini şaşırttıkları, çok fazla büyük takımların olduğu, sizleri sezon boyunca şaşırtabilecek çok takımın olduğu bir lig olarak görüyorum. Şehir hakkında da şunu söyleyeyim çok fazla zaman geçiremedim. İnsanlarla o iletişime girme fırsatını daha bulamadım. Buraya ait zaten fikirlerim vardı. Biz de zaman içerisinde vakit buldukça şehri tanıyıp, insanlarla iletişime geçip takımımızı daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Trabzonspor'un bugünü dünden daha iyi olmalı biz de bunun için çalışıyoruz."

"ŞANS BULACAK OYUNCULARIMIZ OLACAK"

Nenad Bjelica, altyapı hocaları ve oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olacaklarını aktararak şöyle devam etti:

"Daha önce çalıştığım bütün takımlarda hep altyapı hocalarıyla ve oyuncularla iletişim halinde olmuş, onlarla toplantılar yapan hocalarıyla görüşmeler yapmıştım burada da böyle olacak. Burada da altyapı direktörümüz, hocalarımız ve oyuncularımızın kendisiyle görüşmelerim olacak. Çok fazla vaktimiz olmadığı için önce kendi oyuncularımızı tanıdıktan sonra kısa süre içerisinde de bize katılacak olan, bizimle beraber idman yapacak olan belki şans bulacak oyuncularımız olacak. Sadece bu kısa sürecin geçmesini bekliyoruz. Bu oyunculardan aramıza katılıp oynayacak bizimle beraber antrenmanlarda bulunacak oyuncu mutlaka olacaktır. Daha önce çalıştığımız takımlarda U19 ve U17 seviyesinden oyuncularımızı aramıza katıp hem antrenmanlarda hem de maçlarda onlara fırsatlar vermeye çalıştık."

"MENTAL OLARAK KRİTİK DURUMDAYIZ"

Süper Lig´de kalan 7 maçı kazanmak isteyen futbolcularla oynayacağını belirten Bjelica, "Mental olarak tabii ki kritik durumdayız. Deplasman maçları olarak düşünürsek hem kupa da hem de ligde son 7 deplasman maçını kaybettik. Son maçlarda sakat cezalı oyuncularımızın çokluğu nedeniyle limitleri olan bir takım durumuna geldik. Kullanacağımız oyuncu sayısı azalmıştı. Ancak Konyaspor maçında aramıza daha fazla arkadaşımızın katılacağı ve daha fazla opsiyonumuz olacağı için Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Ben geçen gün oyuncularımızla yaptığımız toplantıda da söyledim son 7 maçlık süreci bizlerde bu 7 maçlık sürecin çok önemli olduğunu düşünen oyuncularla oynayacağız. Bizimle beraber kimin önümüzde yıl kalmak istediğini, kimlerin kalabileceğini ya da kimlere güvenebileceğimizi göreceğimiz bir süreç olacak bizim adımıza da. Oyuncuları da bu 7 maçın benim çok önemli olduğunu ve her maçı kazanmak istediğimi ve bu maçları kazanmak isteyen oyuncularla oynayacağımı söyledim. Oyuncularımız da bunun bilincindeler. Bizim de önümüzdeki yıl yapmamız gereken bu yıldan kazandıklarımızla beraber çok daha yarışmacı ve çok daha güçlü bir takım yaratabilmek. Hem oyuncularımızla hem antrenörlerimizle yaptığımız bütün görüşmelerde bu sene ve gelecek sene için konuşuyoruz. Tabii ki hatalar yapılmış olabilir. Ben de bu hataların üzerine gidip o hataların neler olduğunu görüp tekrar yapmamak için görüşmelerimi sürdürüyorum" dedi.

"MÜCADELEMİZ YARATICI VE YARIŞMACI TAKIM YARATABİLMEK"

Nenad Bjelica, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile oyuncular hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını söyleyerek, "Başkanımızla Türkiye'ye geldiğimizde çok fazla görüşme fırsatı bulamadık. Herkesin çok yoğun bir takvimi var herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yarım saat görüşebildik. Ondan sonra da sözleşmeyi imzalayıp hemen biz de şehre gelip çalışmalara başladık. Önümüzdeki sene katılacak oyuncular ya da gidecek oyuncular hakkında herhangi bir konuşma yapmadık. Türkçe bilmediğim için basında yazılan şeyleri tam anlamıyla bilmiyorum. Türk basınında çıkan bir haber Türk kaynak ile Hırvatistan basınında da çıkıyor. Bazen şaşırıyorum çünkü herhangi bir görüşme yapmadık. Başkanımızla ilk görüşmeyi bu hafta yapabiliriz ama henüz alınan bir karar yok. Oyuncuların değerleri ancak takım iyi işlerse artabilir. Bizim de zaten mücadelemiz bizim de vereceğimiz savaş buna yönelik olacak. Hem oyuncuların değerini artıracak hem yarışmacı ve yaratıcı bir takım yaratabilmek bütün mücadelemiz" diye konuştu.

"TRABZONSPOR´UN BAŞARILI OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bjelica, ekibiyle birlikte Trabzonspor´un başarısı için çalışacağını vurgulayarak şunları ifade etti: "Türkiye benim 5´inci çalıştığım ülke olacak. Ben de yaptığım bütün çalışmalarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan birisi oldum. Trabzonspor´u seçme sebeplerimden bir tanesi de bende Trabzonspor'un oluşturduğu etki ve başarılı olabileceğimiz düşüncesiydi. Oğlum zaten son çalıştığımız takımda benimle beraber olan, resmi olmasa da benim yanımda olan birisiydi. Mental olarak oyunculara yardımcı olmaya çalışacak bir hoca olacak. 5 dil biliyor kendisi gayet zeki birisi. Oyuncuları duygusal olarak her yönden destek vermeye çalışacak. Biz de tüm ekibimizde Trabzonspor'un başarılı olması için çalışacağız"

"FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Oyuncularla ilerleyen günlerde takımla ilgili görüşme yapacağını ifade eden Bjelica, "Marek Hamsik ya da diğer oyuncuların hepsi değerli isimler. Oynadıkları takımlarda önemli olmuş burada da önemli işler yapmış oyuncular. Önümüzde fırsat buldukça hep beraber onlarla oturup hem onların geleceği hem de takım ile ilgili düşüncelerini konuşma fırsatı bulacağız fakat şu an herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerinde bulundu.

"OYUN STİLİ YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Taraftarlara mesaj ileten Bjelica, şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezonla ilgili şunun sözünü verebilirim onlara yarışmacı bir takımları olacak ve her zaman bütün maçlarda 1´inci dakikadan 90´ını dakikaya kadar mücadele eden, çalışkan bir takım görecekler. Çünkü çalıştığım takımlarda bu her zaman böyle oldu. Bunun sözünü verebilirim Trabzonspor taraftarına. Bu sezonda bizimle beraber olmalarını bize destek vermeleri rica ediyorum. Onları hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Hayal kırıklığından kastım sonuçlar değil. Maçları kazanabilir kaybedebilir berabere kalabilirsiniz. Önemli olan taraftarı, sizi seven insanları hayal kırıklığına uğratmamaktır. Bizim takım da bunu yapacak. 90 dakika ya da 95 dakika maç ne kadar sürüyor olursa olsun skordan bağımsız elinden gelen her şeyi yapan bir takım olacak. Bu bir buçuk aylık süreçte bizim kullanabileceğimiz avantajlar olacak. Kulübe adapte olacağız kulüp bizi tanıyacak. Oyuncuları tanıyacağız ve her şeyi daha iyi görebilme daha iyi yapabilme fırsatımız olacak bizim adımıza. Bu seneden çıkaracaklarımızı önümüzdeki yıl boyunca başarılı olabilmek adına kullanacağız. Bu sezon son oynadığımız maçlarda bir oyun stili yaratmaya çalışacağız. Bu da çalışarak olarak. Bu bir risk. Sezonun sonuna kadar kendi yaratmadığınız takımla beraber mücadele vermeye çalışacağız. Bunun bir risk olduğunu kabul edebiliriz belki. Önümüzdeki sene karlı çıkabilmek ve takıma daha faydalı olabilmek adına bu riski alıyorum. Bu süreci hep beraber çalışabilmek birbirimizi daha iyi tanıyabilme adına bir avantaj olarak kullanmaya çalışacağız."

"OYUNCULARIN PASAPORTLARINA BAKMIYORUM"

Oyuncuların etnik kökeninden çok karakter ve futbol mantalitelerinin kendisi adına daha önemli olduğunu söyleyen Bjelica, "Kulübümüzün stratejisine bakacağız. Son yıllarda Hırvat futbolcuların üstün seviyelerde oynadıklarını görebiliyorsunuz. Hırvat Ligi'nde de üst seviye oyuncuların olduğunu görebiliyorsunuz. Bu oyuncuların arasında maliyetli olanlar da var. Ben oyuncuların pasaportlarına bakmıyorum. Benim oyuncularda baktığım ya da aradığım tek şart futbol karakterleri ve futbol mantaliteleri. Bu şartlar bize uyuyorsa ve Trabzonspor için sahada mücadele edecek ve her şeyini verebilecek bir oyuncuysa takımımıza katılabilir. Bunun için Hırvat olması ya da başka bir milletten olması beni ilgilendirmez. Benim aradığım bu değil. Tabii ki Hırvat oyuncular gelebilir ama önceliğim bu şart olacak benim her zaman" diyerek açıklamalarını tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selay SAYKAL

2023-04-25



