Trabzonspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32´nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarının ardından Spor Toto Süper Lig'in 32´nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının antrenmanının tamamını, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 saat süren antrenmana; sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil katılmadı.

İstanbul´da bulunan Dorukhan Toköz, ayak parmağında çatlak bulunan Abdülkadir Ömür, sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Edin Visca´ın tedavileri devam ederken, Serkan Asan da idmana kısmi olarak katıldı. Demir Grup Sivasspor maçında başına aldığı darbe nedeniyle kafa travması yaşayan Larsen, bordo mavili takıma perşembe günü katılacak.

Sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Bruno Peres takımdan ayrı olarak salonda çalışırken, dün akşamki idmanda aldığı darbe nedeniyle sol baldırında sertleşme olan Denswil ise bugünü izinli geçirdi.

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan bordo-mavililer, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2023-04-25 13:37:56



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