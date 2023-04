Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek

Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın, bugünden daha iyi, düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak. Bu ülkenin ihtiyaçları yine yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon'un Akçabat ilçesinde Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılış törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da pandemi sonrası turizmde patlama yaşandığına işaret etti. Gelişen turizm için planlı politikalar geliştirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye gelişiyor, büyüyor. Artık Türkiye, yıllar sonra önüne çıkacak problemleri tespit ederek, yatırımlar yapıyor. Birkaç gündür rekorlar açıklıyorum. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın 2'nci günü 82 bin 352 araç geçtiğini rekor olarak söyledim. Bayramın 3'üncü günü Osmangazi Köprüsü'nden 102 bin 700 araç geçti. Devlet aklıyla üretilmiş, uzun soluklu planlamalar ve uzun yıllar fizibilitelerle hazırlanmış çığır açan mega projeler. Bu projelerin olmadığını bir düşünseniz ya? Türkiye sıkışıp kalırdı, kilitlenip kalırdı. Osmangazi Köprüsü yapılmadan önce Eskihisar-Topçular arasından geçen günlük araç sayısı sadece 5 bindi. Aradaki fark tam 20 katı. Bu ulaşım yolu yapılmasaydı bu trafiğin yüzde 95'i gerçekleşemeyecekti. Devlet olmak budur. Son 20 yıldır Türkiye devlet olmanın gerekliliğini yerine getiriyor" diye konuştu.

'TARIMLA İLGİLİ BÜTÜN FAALİYETLERE DESTEK VERİLDİ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetlere son 21 yılda 817 milyar liralık destek verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de dünyada olduğu gibi tarım iki kanatlı kuş gibidir. Bir tarafta bitkisel üretim bir tarafta da hayvansal üretim. Bunun biri diğerine tercih edilemez. İkisinin de denge içerisinde götürülmesi lazım. Bu çerçevede tarımla ilgili bütün faaliyetlere bu yaklaşımla bu zamana kadar 21 yıldan beri bakan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetimiz şu ana kadar tüm Türkiye genelinde 817 milyar liralık destek verdi. Güncel rakam bu. 2023 yılı için 55,5 milyar lira. Trabzon'da ise 20 yılda 17,7 milyon lira tarımsal destek gerçekleştirildi. Bitkisel üretim 2002 yılında 98 milyon tonken, biz bunu 128,6 milyon tona getirdik ki tüm zamanların en yüksek üretimidir bu. Yani bitkisel üretimde yüzde 30'un üzerinde bir artış sağladık. Hayvansal üretimde ise büyükbaşta yüzde 72'lik bir atışla büyükbaş hayvan sayımızı 17 milyona, yine yüzde 76'lık bir artışla son 20 yılda 56,3 milyona hayvan sayımızı getirdik. 'Bu ülke üretmiyor' diye konuşanlar artık duysunlar. Bu ülkenin üreten üreticilerine hakaret etmekten haksızlık etmekten vazgeçsinler. Togg'un hala bir kağıttan otomobil olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gittiler. O lüks araçlarıyla kullandıkları otoyollar, duble yollar, bindikleri hızlı trenler, hava yolunu halkın yolu yapan iktidarımızın Türk Hava Yolları ile uçtukları halde bunları inkar edenlere artık diyecek bir şey yok. Son manşet Karadeniz gazı ile ilgili oldu. Gazın varlığı eğer gerçekse bundan mutlu olacaklarını ama bunun Rus gazı olduğunu söyleyecek kadar da artık bu memleketle bağını koparmış olan bir ana ve yavru muhalefet dizini var. Allah bunları ıslah eylesin."

'ÜLKENİN İHTİYAÇLARI YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLMEYE DEVAM EDECEK'

Açılışı gerçekleşen tesisin bölgedeki hayvancılığın ve tarımın gelişmesi için katkı sağlayacağını da kaydeden Bakan Kirişci, "Bugün hayvansal üretim için verdiğimiz destek 9,7 milyar lira, 20 yılda toplam verdiğimiz destek 187 milyar lira. Bu destekler sayesinde buralara geldik. Biliyorsunuz Çaykur bu bölgenin yöresel ürünü çayın regülasyonunda görev alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu bölgede fındık başta olmak üzere bitkisel ürünlerin alımında regülasyon görevi gören diğer bir kurumumuz. Bir diğer kurumumuz ise Et ve Süt Kurumu'muz. Et ve Süt Kurumu'muz burada bir regülasyon görevi görecek. Buradaki üreticilerimizin üretmeleri konusunda üreticilerimizi teşvik edecek. Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın, bugünden daha iyi, düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak ve bu ülkenin ihtiyaçları yine yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek" dedi. Tesis, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

