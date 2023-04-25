Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek

DHA

Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek


Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın, bugünden daha iyi, düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak. Bu ülkenin ihtiyaçları yine yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon'un Akçabat ilçesinde Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılış törenine katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da pandemi sonrası turizmde patlama yaşandığına işaret etti. Gelişen turizm için planlı politikalar geliştirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye gelişiyor, büyüyor. Artık Türkiye, yıllar sonra önüne çıkacak problemleri tespit ederek, yatırımlar yapıyor. Birkaç gündür rekorlar açıklıyorum. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın 2'nci günü 82 bin 352 araç geçtiğini rekor olarak söyledim. Bayramın 3'üncü günü Osmangazi Köprüsü'nden 102 bin 700 araç geçti. Devlet aklıyla üretilmiş, uzun soluklu planlamalar ve uzun yıllar fizibilitelerle hazırlanmış çığır açan mega projeler. Bu projelerin olmadığını bir düşünseniz ya? Türkiye sıkışıp kalırdı, kilitlenip kalırdı. Osmangazi Köprüsü yapılmadan önce Eskihisar-Topçular arasından geçen günlük araç sayısı sadece 5 bindi. Aradaki fark tam 20 katı. Bu ulaşım yolu yapılmasaydı bu trafiğin yüzde 95'i gerçekleşemeyecekti. Devlet olmak budur. Son 20 yıldır Türkiye devlet olmanın gerekliliğini yerine getiriyor" diye konuştu.
'TARIMLA İLGİLİ BÜTÜN FAALİYETLERE DESTEK VERİLDİ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetlere son 21 yılda 817 milyar liralık destek verildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Türkiye'de dünyada olduğu gibi tarım iki kanatlı kuş gibidir. Bir tarafta bitkisel üretim bir tarafta da hayvansal üretim. Bunun biri diğerine tercih edilemez. İkisinin de denge içerisinde götürülmesi lazım. Bu çerçevede tarımla ilgili bütün faaliyetlere bu yaklaşımla bu zamana kadar 21 yıldan beri bakan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetimiz şu ana kadar tüm Türkiye genelinde 817 milyar liralık destek verdi. Güncel rakam bu. 2023 yılı için 55,5 milyar lira. Trabzon'da ise 20 yılda 17,7 milyon lira tarımsal destek gerçekleştirildi. Bitkisel üretim 2002 yılında 98 milyon tonken, biz bunu 128,6 milyon tona getirdik ki tüm zamanların en yüksek üretimidir bu. Yani bitkisel üretimde yüzde 30'un üzerinde bir artış sağladık. Hayvansal üretimde ise büyükbaşta yüzde 72'lik bir atışla büyükbaş hayvan sayımızı 17 milyona, yine yüzde 76'lık bir artışla son 20 yılda 56,3 milyona hayvan sayımızı getirdik. 'Bu ülke üretmiyor' diye konuşanlar artık duysunlar. Bu ülkenin üreten üreticilerine hakaret etmekten haksızlık etmekten vazgeçsinler. Togg'un hala bir kağıttan otomobil olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gittiler. O lüks araçlarıyla kullandıkları otoyollar, duble yollar, bindikleri hızlı trenler, hava yolunu halkın yolu yapan iktidarımızın Türk Hava Yolları ile uçtukları halde bunları inkar edenlere artık diyecek bir şey yok. Son manşet Karadeniz gazı ile ilgili oldu. Gazın varlığı eğer gerçekse bundan mutlu olacaklarını ama bunun Rus gazı olduğunu söyleyecek kadar da artık bu memleketle bağını koparmış olan bir ana ve yavru muhalefet dizini var. Allah bunları ıslah eylesin."
'ÜLKENİN İHTİYAÇLARI YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLMEYE DEVAM EDECEK'
Açılışı gerçekleşen tesisin bölgedeki hayvancılığın ve tarımın gelişmesi için katkı sağlayacağını da kaydeden Bakan Kirişci, "Bugün hayvansal üretim için verdiğimiz destek 9,7 milyar lira, 20 yılda toplam verdiğimiz destek 187 milyar lira. Bu destekler sayesinde buralara geldik. Biliyorsunuz Çaykur bu bölgenin yöresel ürünü çayın regülasyonunda görev alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu bölgede fındık başta olmak üzere bitkisel ürünlerin alımında regülasyon görevi gören diğer bir kurumumuz. Bir diğer kurumumuz ise Et ve Süt Kurumu'muz. Et ve Süt Kurumu'muz burada bir regülasyon görevi görecek. Buradaki üreticilerimizin üretmeleri konusunda üreticilerimizi teşvik edecek. Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın, bugünden daha iyi, düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak ve bu ülkenin ihtiyaçları yine yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek" dedi. Tesis, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-04-25 15:25:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı
YEREL HABERLER Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı
Trabzonspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bjelica: Sistemler asla maç kazandırmaz, maçı kazandıran detaylardır
YEREL HABERLER Bjelica: Sistemler asla maç kazandırmaz, maçı ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, yarışmacı bir takım oluşturmak istiyor:
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, yarışmacı bir ...
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiye alanında incelemede bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiye ...
Trabzon'da kargo gönderisinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da kargo gönderisinde kaçak tütün ve tütün ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Trabzon Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Trabzon Valiliğini ...
Trabzon'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ...
Arap yatırımcıya arazi satışı, Danıştay'a takıldı
YEREL HABERLER Arap yatırımcıya arazi satışı, Danıştay'a takıldı
Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz (4)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir ...
Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir ...
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Araklı-Bayburt Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Trabzon'da 500 acil servis çalışanına iletişim ve farklı alanlarda eğitim verilecek
YEREL HABERLER Trabzon'da 500 acil servis çalışanına iletişim ve ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanuni ...
Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir ...
Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Uyanık olmalıyız, önemli bir ...
Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir Seçim Koordinasyon ...
Asırlık kulübün çayları 52 yıldır "Hasan baba"dan
YEREL HABERLER Asırlık kulübün çayları 52 yıldır "Hasan baba"dan
Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor
Trabzon'da yaşayan sığınmacı ve depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da yaşayan sığınmacı ve depremzede çocuklar ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Boztepe Seyir Terası'nın açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Boztepe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.