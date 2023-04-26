Trabzon'da 3 limanın derinliği artırılıyor



TRABZON, (DHA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki limanda Mimar Sinan Gemisi tarafından derinlik artırma çalışmalarına başladığını belirterek, geminin daha sonra Beşikdüzü ve Yoroz limanlarına geçeceğini bildirdi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte büyük balıkçı teknelerinin yoğun kullandığı Çarşıbaşı Limanı'nda, derinlik artırma ve dip temizliği için Mimar Sinan gemisi tarafından çalışma başlatıldığını bildirdi.

Trabzon'da ulaşımın tüm modlarında hız kesmeden çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği envanterine kayıtlı tarama ve taşıma yapabilen Mimar Sinan gemimiz Çarşıbaşı'nda tarama faaliyetine başladı. Gemimiz daha sonra Beşikdüzü ve Yoroz'da çalışmalarına başlayacak. Böylece, balıkçı gemileri barınağa daha rahat yanaşabilecek. Rıhtım boyunca 50 santim olan derinlik 3 metreden başlayarak, barınak içlerine doğru 5 metreye çıkacak. Toplamda 5 bin metreküp dip malzemesi çıkarılması öngörülmektedir. Barınak girişinde oluşan dip topuğunu da almış olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2023-04-26 12:35:19



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