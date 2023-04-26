Şehit Eren Bülbül´e Trabzon´da anıt mezar yapılıyor



TRABZON, (DHA) 11 Ağustos 2017 yılında PKK ile Türk emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül için Trabzon'da anıt mezar yapılıyor.Genç Trabzonlular Derneği, şehit Eren Bülbül'e vefa göstergesi olarak, kendi imkanlarıyla yaptıkları anıt mezarın tüm hazırlıklarının tamamlandığını ve bir hafta içinde ziyarete açılacağını duyurdu.TÜRK MİLETTİNİN KAHRAMANLIĞINI TEMSİL EDİYOREren Bülbül hakkında konuşan Dernek Başkanı Tufan Balekoğlu, "Bu anıt mezar yaşının ötesinde bir cesaret sergileyen kahraman şehidimiz Eren Bülbül'ün ebedi istirahatgâhıdır. Türk milleti, tarih boyunca benzersiz kahramanlar yetiştirerek var olmuş bir millettir. Şüphesiz ki bu anıt, sadece Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk milletinin tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlık örneklerini temsil ediyor" denildi. 'BÖLÜCÜLERE KARŞI EREN OLACAĞIZ' `Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne gölge düşürenlere karşı Eren olacağız´ diyen Balekoğlu,"Trabzon'un vefalı insanı; vatanına ve milletine hizmet söz konusu olduğunda, herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesin üzerine düşen görevi yerine getirme azmine sahip bir millettir. Eren Bülbül kahramanlığı ve fedakarlığı ile sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizler de her zaman `İyi ki varsın´ diyerek onun anısını canlı tutmaya devam edeceğiz. Bu toprakların bölünmez bütünlüğüne gölge düşürmeye çalışanlara karşı ise hep birlikte bir Eren olacağız" ifadelerini kullandı. ANITIN DUYGULANDIRAN SİMGESEL VE MANEVİ ANLAMIBalekoğlu anıt mezara ilişkin yaptığı açıklamanın devamında, "Bu muhteşem anıtta yer alan 15 ağaç, Eren'imize atfen şehit olduğu yaşını; 8 kübik ışık ise şehit olduğu 8. ay olan ağustos ayını temsil etmektedir. Anıt, kesik üçgen şeklinde tasarlanarak dağlık bölgeye vurgu yapılmıştır. Anıtta kullanılan ve içerisinde beyaz hareler barındıran siyah mermer, kalbimizde hissettiğimiz acıyı ve içimizde kopan keder fırtınasını simgelemektedir. Ayrıca zeminde bulunan iki beyaz taş arasındaki 17 metre, Eren'imiz ile hainler arasındaki mesafeyi temsil etmektedir" dedi.Genç Trabzonlular Derneği üyeleri, anıt mezarın yapımında yardımı esirgemeyen Trabzon Valiliği, Maçka Belediyesi ve devlet büyüklerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon DHA

2023-04-26 13:54:13



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