Trabzonspor´da Konyaspor mesaisi devam ediyor



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında Konyaspor´a konuk olmaya hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.00´de idman yapan bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma çalışması yaptı. Hentbol oyunu ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, taktik oyunuyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-26 17:20:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.