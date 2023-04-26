Trabzonspor´da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında Konyaspor´a konuk olmaya hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.00´de idman yapan bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma çalışması yaptı. Hentbol oyunu ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman, taktik oyunuyla sona erdi.
Karadeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-26 17:20:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.