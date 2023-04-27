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Uzungöl'de yaban hayatı kaynaklı kaya tehdidine çelik bariyerli önlem

DHA

Uzungöl'de yaban hayatı kaynaklı kaya tehdidine çelik bariyerli önlem


Selçuk BaşarSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´un Çaykara ilçesindeki, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, heyelanın yanı sıra yaban hayvanlarının olası kaya ve taş düşürmelerine karşı eğimli 7 dönüm alanda ıslah çalışması başlatıldı. Endüstriyel dağcılarca yüksek enerji sönümleyici çelik bariyerler yerleştirilen alan, çalışmanın tamamlanmasıyla kaya düşme tehdidinden arındırılacak.
Kentte doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, heyelanın yanı sıra yaban hayvanlarının yamaç araziden olası kaya ve taş düşürmelerine karşı, Çaykara Belediyesi harekete geçti. Hazırlanan proje kapsamında yüzde 70 eğimli 7 dönüm alanda AFAD koordinesinde ıslah çalışması başlatıldı. Endüstriyel dağcı ekiplerince, Gölbaşı ve Yenimahalle mevkilerindeki oteller, turizm tesisleri ve evlerin üst kesiminde, beton dökülen zeminine plaka yerleştirilen riskli alana, yüksek enerji sönümleyici çelik bariyerlerin kurulumuna başlandı. Kurulacak 3 bin kilo kuvvet önleyici dayanıklılığa sahip çelik bariyerlerle, binlerce tonluk kayaların düşmesi önlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla alan, kaya düşme tehdidinden arındırılıp, can ve mal güvenliği sağlanacak.  
`YABANİ HAYVANLAR GEZERKEN TAŞ YUVARLAYABİLİYOR´
Çalışma hakkında bilgi veren Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ormanlık bölgede gevşek ve düşmeye meyilli kayaların bu sistemle yerine hapsedileceğini söyledi. Başkan Tok, "Uzungöl´de yıllardır kangren haline gelmiş yerler vardı. Ormanda yüzde 70 meyilli arazide taş düşmesi sonucu evler hasar görmekteydi. Yaklaşık 15 yıl önce geçici afet bölgesi ilan edilen bölgede ihale açılıp, projesi hazırlandı. Hareketli olan taşların, yerlerine sabitlenmesi için çelik kazıklar çakılarak, çelik teller ile gerilerek yerinde hapsedilecek. 200 metrelik bölgelerde çelik tel örgü çekilip, ormandan taşları engelleyecek. Yabani hayvanlar ormanlarda olduğu için gezerken aşağıya taş yuvarlayabiliyor. Buraların altında haneler ve insanlar var. Onların can ve mal güvenliği için bu işe başladık" dedi.
`TAŞ KOPUP GELİRSE NE EV BIRAKIR, NE CAMİ, NE DE İNSAN´
Olası afet öncesi önlem aldıklarını da belirten Tok, "Buralarda yaşam alanları ve oteller var. Allah korusun, oradan 5-10 ton ağırlığında koca bir kütle taş kopup geldi diyelim; ne ev bırakır, ne cami, ne de insan. Can güvenliğiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir durum olmadı ama olmayacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.
`5 METRE BOYUNDA DİREKLER ÇAKACAĞIZ´
Projeyi 5 ayda tamamlamayı düşündüklerini söyleyen çalışma şefi Sena Tosun ise "Alan 7 hattan oluşuyor. Kompresör makinesiyle araziye delikler açıp buralara çelik plaklar yerleştiriyoruz. Plakların üzerine 5 metre boyunda direkleri 10´ar metre arayla çakacağız. Aralarını da çelik halkalarla kaplayıp bu şekilde hatları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2023-04-27 09:30:18

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