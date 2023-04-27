Karamollaoğlu: Sistemi değiştirmekte kararlıyız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karamollaoğlu: Sistemi değiştirmekte kararlıyız

DHA

Karamollaoğlu: Sistemi değiştirmekte kararlıyız


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz sistemi değiştirmekte kararlıyız. Değişecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemidir. Biz bu sistemi değiştirebilmek için geçmişte bir araya geldik" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Millet İttifakı milletvekili adaylarının da yer aldığı toplantında konuşan Karamollaoğlu, "Çok ama çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir seçime sadece birkaç hafta kaldı. İnşallah ülkemizin ufkunu açacak, insanlarımızın daha mesut olduğu bir ülke haline getirecek bu seçimde Cenab'ı Haktan en büyük başarıları bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hep beraber yaşadığımız acısını yüreğimizde hissettiğimiz bir depremle karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz ve onlara yakın bazı illerimiz de bu depremde çok büyük hasar gördü. Bunu tamir etmek o kadar kolay değil. Çok üzülüyorum ama bu sistemin sebep olduğu bir gecikme sonucu ölüm hadiselerinin tahminimizden fazla olacağını kanaatindeyim" dedi.
'YATIRIM DEDİKLERİMİZİN YÜZDE DOKSANI BOŞA GİDİYOR'
Ülkede yapılan yatırımların yüzde doksanının boşa gittiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Türkiye'mizin en büyük problemi adaletin noksanlığıdır. Onun hemen arkasından güven gelir. Dürüstlük gelir, ahlaki değerler gelir. Biz yemeyiz, yedirmeyiz de. Biz herkesin hakkını kendisine vermekte tereddüt göstermeyiz. O bizim kendi insanımız mı, kendi arkadaşımız mı, yoksa siyasette aleyhimizde mi bulunuyor bunlara hiç önem vermeyiz. Liyakatli insanı iş başına getirirseniz o iş güzel yapılır, güzel çözülür. Hiçbir zaman kendi menfaatimizi düşünerek iş yapmayız. Bazen soruyorlar kaynağı nereden bulacaksınız ekonomik problemleri çözmek için. Evet, herkes kaynak arıyor. Bizim arkadaşlarımız da kaynak arıyor. Buna ihtiyaç da var. Özellikle dövizle çözülmesi icap eden problemlere birtakım dış kaynakları bularak çözüm üretebiliriz. Ancak bizim esas çözmemiz icap eden problemlere Türkiye'nin tamamına gelince kaynak elimizde tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Siz yolsuzluğu kaldırın, israfı kaldırın, yanlış yatırımları kaldırın emin olun yüzlerce milyarlık imkan ortaya çıkar. Yüzlerce milyardan bahsediyorum. Bizim paramızın neredeyse yatırım dediklerimizin yüzde doksanı boşa gidiyor" diye konuştu.
'YOLSUZLUK DA HAKSIZLIK DA ZULÜM DE ZİRVEYE ÇIKTI'
Ülkede gençlerin beyin göçü yaptığını belirten Karamollaoğlu, "Eğer okumuş, tahsil yapmış, becerikli insanlarımızın önünü açsak emin olun doktorlarımız, avukatlarımız, mühendislerimiz akın akın dışarıya gitmez. Ve bu ortamı kim hazırladı, bugünkü iktidar. Biz onun için sistemi değiştirmekte kararlıyız. Değişecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemidir. Biz bu sistemi değiştirebilmek için geçmişte bir araya geldik. O zaman sadece 4 parti vardı ve biz referandumda bu başkanlık sisteminin kabul edilmemesi için bir çaba sarf ettik. Başarılı olamadık. Sonra iş seçimlere geldi, müşterek aday çıkaralım dedik orada başarılı olamadık. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildi. Korktuğumuz ne varsa fazlasıyla karşı karşıya kaldık. Yolsuzluk da haksızlık da zulüm de zirveye çıktı. Bir depreme bile müdahale edemediler. Bu aslında bir ülke için en büyük felakettir" dedi.
'BU BİRLİKTELİĞİMİZ BİZE GÜÇ KATIYOR'
Ülkedeki problemleri çözmek için 6 parti bir araya geldiklerini aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Neticede de geçiş dönemini nasıl atlatacağımız konusunda bir mutabakat sağladık. Onun için diyorum. Koalisyonlar eskiden parlamenter sistemde seçimden sonra kurulurdu. Meclisteki milletvekili sayısına bağlı olarak. Şimdi ise koalisyonlar bu sistemi değiştirmek isteyen partilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mecburuz, bir araya gelmezsek bu sistemi değiştirecek güce kavuşamıyoruz. Bir araya geldik, bir araya geldikten sonra tek cumhurbaşkanı adayını belirleme önümüze bir mesele olarak çıktı ve belirledik. Arkasından da Mecliste mümkün olduğu kadar çok sayıda temsil edilebilmek için milletvekilleri ile ittifaklar kuruldu. Şu anda karşı karşıya olduğumuz manzara da bundan ibaret. Evet, İYİ Parti 'ben tek başıma girersem daha iyi netice alırım' dedi; ama bu ittifakın içinde dışında değil. Yani bu ittifakın içinde yine cumhurbaşkanı yardımcısı olacak genel başkanlardan birisi de Sayın Akşener. Bu birlikteliğimiz bize güç katıyor." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR
2023-04-27 23:37:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ...
Trabzonspor'dan sözleşmesi feshedilen Peres'e plaket
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan sözleşmesi feshedilen Peres'e plaket
Trabzonspor´da Bruno Peres ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Bruno Peres ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti
Trabzon'da bebek arabasında doğum yapan kedi ve yavruları sahiplendirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da bebek arabasında doğum yapan kedi ve ...
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi
Trabzon Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
Trabzonspor, dış sahada galibiyet özlemine son vermeye çalışacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, dış sahada galibiyet özlemine son ...
KOSGEB desteğiyle adım attığı tekstil sektöründe 17 kişiyi istihdam ediyor
YEREL HABERLER KOSGEB desteğiyle adım attığı tekstil sektöründe 17 ...
Uzungöl'de yaban hayatı kaynaklı kaya tehdidine çelik bariyerli önlem
YEREL HABERLER Uzungöl'de yaban hayatı kaynaklı kaya tehdidine çelik ...
Trabzonspor´da Konyaspor mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Konyaspor mesaisi devam ediyor
Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek
(ÖZEL) Trabzonspor kongresinde `usulsüzlük´ iddialarına dava
YEREL HABERLER (ÖZEL) Trabzonspor kongresinde `usulsüzlük´ ...
Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtıldı
YEREL HABERLER Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtıldı
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şehit Eren Bülbül´e Trabzon´da anıt mezar yapılıyor
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül´e Trabzon´da anıt mezar yapılıyor
Trabzon'da 3 limanın derinliği artırılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 limanın derinliği artırılıyor
Türk balı ihracatının markalı ürünle artırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Türk balı ihracatının markalı ürünle artırılması ...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Başarılara yenilerini ilave edeceğiz"
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Başarılara ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon'da ...
Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli ...
Trabzon Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı
YEREL HABERLER Trabzon Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı
Trabzon'da yaralı bulunan yunus yavrusu tedavisinin ardından denize bırakıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da yaralı bulunan yunus yavrusu tedavisinin ...
Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.