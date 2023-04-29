Bakan Karaismailoğlu, boks şampiyonuna kemerini taktı

TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon´da düzenlenen WBC Asya Kemer Şampiyonası´nda şampiyon olan Fatih Keleş´e kemerini takıp, tebrik etti.
AK Parti Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu´nda düzenlenen WBC Asya Kemer Şampiyonası´nı izledi. Karaismailoğlu, Dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu boksör Fatih Keleş´in Hindistanlı rakibi Sabari J ile yaptığı boks karşılaşmasını heyecanla takip etti. Karaismailoğlu, karşılaşma sonunda rakibini nakavt ederek şampiyon olan Fatih Keleş´e kemerini taktı. Fatih Keleş´i kutlayan Karaismailoğlu, "Trabzon bir spor şehri. Takım sporlarında olduğu gibi bireysel sporlara da önem veren bir şehir. Fatih´i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Fatih´in hocası WBC Komite Üyesi Nazım Dalkıran da boks alanında pek çok başarılı sporcu yetiştirmiş bir isim. Kendisini de kutluyorum" dedi.
WBC Komite Üyesi Nazım Dalkıran da Karaismailoğlu´na kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2023-04-29 10:42:33
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