Seyir halindeyken yangın çıkan cip, alev alev yandı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da seyir halindeyken alev alan cip, demir yığınına döndü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karadeniz Sahil Yolu, Beşirli mevkisinde Rize yönüne giden Esra Kızıler´in (39) kullandığı 61 ACY 665 plakalı cipten, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kızıler, aracı sağa çekip, kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Sürücü Kızıler´in ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen cipten geriye demir yığını kaldı. Cipin alev alev yandığı anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN ELİ YANDI
Küle dönen aracında yaşadıklarını anlatan Esra Kızıler, "Koku aldım, sağa yaklaştım. Çakmaklık bölümünün ısındığını ve eridiğini gördüm. Yangın söndürme tüpünü çıkardım ama çalıştıramadım. Sonra yangın büyüdü. Söndürmeye çalışırken elim hafif yandı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR
2023-04-29 12:33:42
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