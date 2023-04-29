Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, hızla gelişip, büyüyor (2)



KADIN YAŞAM VE İSTİHDAM MERKEZİNİ AÇTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nce hayata geçirilen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Burada konuşan ve şehre kazandırılan yatırımları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Daha güzel günlerde daha rahat koşullarda ve kadının bütün hayatın her yerinde olduğu gibi iş hayatında da olması için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları kadınlar için çok düzenlemeler yaptı. AK Parti'nin kadına verdiği değerin en güzel örneği Meclis´teki milletvekili sayısına bakarsak bunu en yakından görebiliriz. Trabzon gelişiyor, büyüyor. Hem bu şekilde yaşam alanları, hem böyle sosyal alanlar üreterek şehrimizin değerine değer katıyoruz. Tabii bunların daha fazlasını yapmak lazım. Bunları yaparken de şehrimizin gelişmesi yönünde de çok büyük adımlar atıyoruz" dedi.

`ZİGANA TÜNELİ´Nİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ´

Önemli projelerde kadın mühendis adaylarına daha çok ihtiyaç olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Avrupa'nın en uzun çift tüplü 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli´nin 3 Mayıs´ta hizmete açılacağını da hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu "Son 21 yıldır en büyük mühendislik projeleri gerçekleştirilen bir Türkiye'de tabii ki kadın mühendis adaylarımıza da çok ihtiyacımız var. İnşallah onlarla birlikte Türkiye'deki bu önemli projelerimizi bitireceğiz. Trabzon için büyük hedeflerimiz, vizyon projelerimiz var. Çarşamba günü inşallah sayın Cumhurbaşkanımızı Trabzon'da ağırlayacağız ve bunun yanında dünyanın en büyük mega projelerinden biri olan Zigana tünelimizi de bütün Trabzon, Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tünelini Trabzon-Gümüşhane arasına inşa ettik ve bitirdik. İnşallah gururla yüzyıllar boyu bu ülkemize, Trabzon´umuza hizmet edecek" diye konuştu.

`TÜRKİYE'DE ÇOK GÜZEL İŞLER OLUYOR´

Projede emeği bulunanlara teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon'da, Türkiye'de çok güzel işler oluyor. Ama bunun en büyük kaynağı, son 21 yıldır şu Türkiye'deki istikrar sürecidir. Bunlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve iradesi sayesinde, bizlere, yerel yönetimlere vermiş olduğu yetkiler, ayırmış olduğu bütçeler sayesinde oluyor. İnşallah bunların kıymetini bilerek, bizlere daha fazla güç verdiğinizde biz bunların çok daha fazlasını şehrimize kazandırmak boynumuzun borcudur" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu ve diğer katılımcılar, daha sonra kurdele keserek açılışını gerçekleştirdiği merkezi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. (DHA)

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2023-04-29 16:25:34



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