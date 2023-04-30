Kuşlara ekmek atmaya giden kadın, araç çarpmasıyla öldü

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Aleyna KESKİN/ VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde balık ve kuşlara bayat ekmek atmaya giden Aynur Abanoz'a (44), yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptı. Kazada Abanoz hayatını kaybetti, dereye uçan aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Vakfıkebir-Tonya kara yolunda meydana geldi. Murat B.'nin kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aynur Abanoz'a çarparak dereye yuvarlandı. Kazada Abanoz hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat B., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öte yandan olay yerine yakın bir fırında çalışan Aynur Abanoz'un, balık ve kuşlara bayat ekmek atmak için yola çıktığı, kazanın bu sırada yaşandığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Aleyna KESKİN

2023-04-30 14:20:41



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