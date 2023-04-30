Bakan Karaismailoğlu: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır (3)



'ADETA BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon Merkezi´nin açılışına katılıp, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Çok önemli günlerin arifesinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Adeta bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs çok büyük bir fırsat. Ya Türkiye dünyanın gelişmiş lider ülkesi olacak ya 30 yıl önceki kaos dönemine dönecek. Bir seçim yapacak milletimiz. Ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Trabzonlunun lideri belli. Teröristlerle mücadele eden dünyanın lider ülkesi yapma hedefiyle 21 yıldır milletinin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan´ı seçecek. Türkiye´de 21 yıldır eser ve hizmet fırtınası estiriyoruz. Ne için estiriyoruz? Milletimiz için, geleceğimiz, çocuklarımız için, ülkemizin daha güçlü devlet olması için. Çok iş yapıldı. Daha da yapılacak. Hedeflerimiz büyük" dedi.

'HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Hedeflerimiz büyük. Koşmaya da devam edeceğiz. Tabi karşımızdakiler konuşuyorlar. Bir tane adayları var, bol keseden atıyorlar. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Bunlar ipe sapa gelmez her şeyi vaat ederler ama ondan sonra millete sırtını çevirirler. En iyi bildiğimiz benim de çalıştığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Seçim öncesi namus sözü verdiler namus sözü. Bir kişiyi işten atmayacaklardı. Tam 25 bin kişiyi işten attılar. Bunların sözü budur, işte hep namus sözü. Ulaşımı ucuzlatacağız, bedava yapacağız dediler. 2.65 liradan aldıkları toplu taşıma ücretini 9,90 liraya çıkardılar. Yapabilseydiler 15 TL yapacaklardı. Bunlar bu kadar vicdansız. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Trabzon´dan vereceğiniz güçlü destekle daha fazla koşacağız. Trabzon Türkiye´nin parlayan yıldızıdır, daha da parlatacağız" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİ CHP´NİN İNSAFINA BIRAKMADIK'

Bakan Karaismailoğlu, yerel seçimlerde yönetime gelen CHP´li belediyenin projeyi bitirmediğini, yarım bıraktığını söyleyerek, "Biz milletimizi CHP´nin insafına bırakmadık, devraldık ve bitirdik. O yüzden 14 Mayıs çok büyük bir fırsattır ve büyük bir gündür. Büyük Türkiye dünyanın lider ülkesi Türkiye için oy vereceğiz. O yüzden Trabzon'da sandıkları patlatmamız gerekiyor" dedi. (DHA)Salim SARIKOÇ/TRABZON, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2023-04-30 23:49:53



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