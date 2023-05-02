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İnşaatta ayın işçilerine 'performans', eşlerine de 'sabır' ödülü

DHA

İnşaatta ayın işçilerine 'performans', eşlerine de 'sabır' ödülü


Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, yatırımcı Türk asıllı ABD'li müteahhit Samer Ramazanoğlu, inşaatında çalışan, süreklilik, iş ahlakı ve temizlik kriterlerine göre her ay seçtiği işçi ve ustalarını, teknik alet seti ve çeşitli hediyelerle, sabır gösteren eşlerini ise elektrikli mutfak eşyalarıyla ödüllendiriyor. Ramazanoğlu, "İyi bina istiyorsam, mutlu çalışanlara ihtiyacım vardı; ödüllerle sahada karşılığını aldık" dedi.
Yalıncak mevkisinde 63 dairelik rezidans projesini sürdüren yatırımcı Türk asıllı ABD'li müteahhit Samer Ramazanoğlu, inşaatında çalışan işçi ve ustalar arasında her ay, ayın çalışanını seçiyor. Süreklilik, iş ahlakı, temizlik ve işini iyi yapma kriterlerine göre seçilen ayın işçileri, inşaatta yapılan etkinlikte, teknik alet seti ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. İlgi çeken uygulamada ayrıca işçilerin eşlerine de sabırlarından ötürü teşekkür amaçlı elektrikli mutfak eşyaları hediye ediliyor. Proje sonunda çalışanlara gala yemeği verileceği de duyurulan inşatta, işçiler, afişi asılan motosiklet, TV, telefonun yanı sıra 'en iyi işçilik', 'takım çalışması' gibi dallarda oluşturulan hediyelerin yer aldığı büyük ödülü almak için ter döküyor. Bu sayede işçilerin performansı artarken, birçok inşaat işçisi de projede çalışmak için talepte bulunuyor.
'MUTLU ÇALIŞANLARA İHTİYACIM VARDI'
Her insanın kıymetli olduğunu ve mutlu insanlarla güzel işler yapılabileceğine inandığını söyleyen Samer Ramazanoğlu, "İnsanlar mutlu olsun istedim. O nedenle burada çalışan ustalarımın mutlu olmasını, yaptıkları işten keyif almasını istedim. İyi bina istiyorsam mutlu çalışanlara ihtiyacım vardı. Benim babam mimardı. İnşaatta çalışırken onunla gittiğimde hep ustalarla oyun oynardım. O yüzden ustaları çok seviyorum. İnşaat çalışanları mutlu olsun diye onlara ödüller vermeye karar verdim. Sadece ustalar değil, aynı zamanda onların eşlerine de sabır ödülü gönderdim. Eşleri de mutlu olsun istedim. Mutlu ailede, mutlu insanlar olur. Eşleri, ustaları işe mutlu gönderiyor. Ödüllerle sahada karşılığını aldık" dedi.
'ÇALIŞANLARA DEĞER VEREN ŞİRKETİZ'
Proje satış, pazarlama sorumlusu Merve Karslı, uygulamayla çalışanların performansının arttığını belirterek, "Çalışanlara çok değer veren bir şirketiz. Bunun için de her ay çalışan ustalara bir teşvik ödülü verme kararı aldık. Bunun neticesinde çok pozitif dönüşler aldık. Hem sosyal medyadan hem telefonla bizimle çalışmak isteyen birçok kişi irtibata geçti. Ustalarımız artık daha şevkle çalışıyorlar. Ustalar haricinde eşlerine de ödüller gönderdik. Onların gösterdikleri sabırdan dolayı onlara da teşekkür etmek istedik. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadının da olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
'HANIM BENİ İŞE YOLLAMAYA BAŞLADI'
İnşaat ustası Tahsin Sağlam, 15 yaşından beri inşaatlarda çalıştığını ve ilk kez ödül aldığını ifade ederek, "Ödül aldığımda çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Hayatımda ilk defa ödül aldım. Eşime de hediye gönderdiler; çok şaşırdı. Ödüllerin devam edeceğini eşime söyledim. Şimdi hanım da sabahları erkenden kalkıp beni işe yollamaya başladı" dedi.
'HERKES İŞİNİ GÜLER YÜZLE YAPIYOR'
Ödüllü işçi Erol Şahinoğlu ise "38 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa bir ödül aldım. O da yabancı bir firmadan oldu. Hiç beklemiyordum. Performansa göre ödülü vermişler. Eşim de ben de çok mutlu olduk. Şevkle çalışmaya başladık. Herkes işini güler yüzle yapıyor. Performansımız arttı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-05-02 09:35:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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