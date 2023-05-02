Bakan Karaismailoğlu: Zigana Tüneli ile yıllık 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biridir. Bu gurur Türk mühendisliğinindir, hepimizindir" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli´nde incelemelerde bulundu. Togg ile geldiği tünel önünde açıklamalarda bulunan Bakan Karasimailoğlu, "Trabzon´un üretim ve ticaret faaliyetlerini kat ve kat arttıracak, ülkemizin ve Avrupa´nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden olan Zigana Tüneli´ni yarın hizmete açarak, Trabzon´umuz ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

`ULAŞIM STRATEJİLERİMİZİ KÜRESEL EĞİLİMLERİ DİKKATE ALARAK YAPTIK´

Ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı´mızın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerimizi küresel eğilimleri dikkate alarak yaptık. Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı" diye konuştu.

`STRATEJİK ÖNEMİ YÜKSEK BİR PROJE´

Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum´u ilgilendiren bir proje olarak görmediklerini söyleyip, Zigana Tüneli´nin önemine vurgu yapan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Zigana Tüneli, başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz´e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje; Dünyayı Türkiye´ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir. Tam bu noktada Yeni İpekyolu olarak tanımlanan Basra körfezinden Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik `Kalkınma Yolu´ projemizi de hatırlatmak istiyorum. Kalkınma Yolu, hem Türkiye hem Irak hem de tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir projedir. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Orta Koridor´a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Trabzon´dan başlayıp, Habur´a uzanan kuzeygüney ulaşım koridorumuz, Habur´dan devam ederek kalkınma yolu ile Basra Körfezi´ne ulaşacak ve yeni bir ticaret koridoru doğacak."

`90 ADET VİRAJ ORTADAN KALKTI´

Bakan Karaismailoğlu, kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biri olarak nitelendirdiği yeni Zigana Tüneli´ne dair teknik bilgiler vererek şöyle devam etti:

"Yarın açılışını gerçekleştireceğimiz yeni Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel tamamlandı ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Toplam 14,5 kilometrelik çift tüplü tünelde de yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni Zigana Tüneli, 2 asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha vurulan bir mühür oldu. Proje kapsamında ayrıca, 600 metrelik bağlantı yolu yer alıyor. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye´de ilk defa yapılan dikey şaft yapılarıyla teşkil edildi. Proje kapsamında her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 havalandırma şaft yapısı var. 2 bin 745 metre uzunluğunda 2 çift tüp olmak üzere toplam 6 bin 665 metrelik 7 tünel; 2 bin 561 metre uzunluğunda 33 köprü yer alıyor. Zigana´nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1´inci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 1015 metreye indi. Proje sayesinde; mevcut güzergahta bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7´den yüzde 3,3´e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü."

`TRABZON VE GÜMÜŞHÜNE'NİN GELECEĞİNE ATILAN İMZA´

Zigana Tüneli yapımında yerli ve milli kaynakların kullanıldığını söyleyen Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon TL´yı milletimizin cebine, hazinemize kazandıracağız. Ayrıca karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltarak yöremizin eşsiz doğasını koruyacağız. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biridir. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanıldı ve projemiz Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Bu gurur Türk mühendisliğinindir, hepimizindir. Zigana Tüneli hem Trabzon´un hem de Gümüşhane´nin geleceğine atılan bir imza misali bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak. Zaten eğer gönlünüzde milletinize karşı duyduğunuz aşk varsa, hizmet üretme isteği varsa, geçilmez denen yollar geçit verir, aşılmaz denen dağlar aşılır" dedi. Kentte kazandırılan proje ve yatırımlardan da bahseden Karaismailoğlu, Trabzon'da sadece kara yolları yatırımlarının son 20 yıldaki bedelinin 75 milyar lira olduğunu açıkladı.

`MİLLETİMİZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANI GAYET İYİ BİLMEKTEDİR´

Bakan Karaismailoğlu, "Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken birileri de yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya soyunmuş durumdalar. Ak Parti hükümetleri milletimizi CHP´li belediyelerin insafına bırakmadı. Maalesef vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir CHP zihniyet var ama unuttukları bir şey var ki; 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti´mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir. AK Parti´nin icraatları da milletine hizmetleri de bitmez. Milletimizin de bize güveni bitmez. Halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye´yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Bakan Karaismailoğlu, konuşması sonrası direksiyonuna geçtiği Togg ile tüneli deneyimledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2023-05-02 12:28:08



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