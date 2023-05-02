Trabzonspor, MKE Ankaragücü mesaisine devam etti



TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında sahasında MKE Ankaragücü´nü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.00´deki idmanda bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma çalışması yaptı. Bordo-mavili oyuncular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç da gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları süren Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmazken, Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür ise fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

Karadeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2023-05-02 14:38:32



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