Bakan Karaismailoğlu: Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymak görevimiz



Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısım ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Trabzon'da faaliyet gösteren 193 yerel spor kulübüne toplamda 6 milyon 157 bin lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, protokol, amatör spor temsilcileri ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisi sundu.

'BURADA BÜYÜK BİR ENERJİ VAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu desteğinden dolayı minnettarız. Trabzon bir spor şehri. Trabzonspor bir dünya markası. Şampiyon şehir şampiyon takım. Ulaştırma Bakanlığı olarak gördüğünüz için spordan anlamıyoruz sanmasınlar Trabzonlu olarak her işten anlarız. Bu şehirde büyümüş biri olarak spordan anlarım. Bu kadim şehrin daha da parlatılması bizim görevimiz. Bu şehir gelişecek, büyüyecek. Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısmı ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var. Bu enerjiyi bütün sektörlerde kullanmak gerekiyor. Fırsat verildiğinde neler yapabildiğimizi biliyoruz, görüyoruz. Daha modern şartlarda olması gerek. Bu fırsatları her sektörde görmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah bu desteği çok daha fazla arttıracağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-03 12:30:49



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