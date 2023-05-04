Bakan Karaismailoğlu: Değişen zihniyet ile vatandaşımız efendi, biz hizmetkar olduk (2)



'MAHALLE MUHTARLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da 'Mahalle Muhtarları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden bir tanesi olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'nin her tarafına projelerle imza attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın gıpta ile baktığı işleri yaptıklarını vurguladı. Birçok hayali gerçeğe dönüştüren kadro içerisinde olmanın, kendisi için gurur olduğunu belirten Karaismailoğlu, büyük hedeflerine işaret etti.

'TRABZON İÇİN PLANLADIĞIMIZ PEK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon ziyaretini hatırlatan Karaismailoğlu, "Bizim Trabzon için düşündüğümüz, planladığımız pek çok işimiz var. İnşallah bunları hızlıca bitireceğiz ve yapacağımız, açıkladığımız bu büyük projelerle inşallah Trabzon'un değerine değer katacağız. Cumhurbaşkanı'mıza yaptığı hizmetlerden, Türkiye'ye yaptığı hizmetlerden ve dünyada Türkiye'yi lider ülke vasfı ile temsil etmesinden dolayı Trabzonlular, hakikaten ona büyük bir teveccüh gösterdi. İnşallah bunu 14 Mayıs'ta sandıkta da gösterecektir" dedi.

Türkiye'nin çok işler başardığını söyleyen Karaismailoğlu, "Muhtarlar, bütün STK'lar ve Trabzonlular, vatanına milletine aşık insanlar. Karşımızda oluşmuş olan ittifakı görüyorsunuz. Hükümeti yönetmeye talip olanların içerisindeki karışıklıkları, maalesef bunları kimin desteklediğini de sizler görüyorsunuz. O yüzden başta Trabzonlular olmak üzere bunlara sandıkta gerekli cevabı verilecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon

2023-05-04 15:09:24



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