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Erbakan: Yedili masanın Türkiye´de iktidar olmasına müsaade edemezdik

DHA

Erbakan: Yedili masanın Türkiye´de iktidar olmasına müsaade edemezdik


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu yedili masa dediğimiz yapının Türkiye´de iktidar olmasına müsaade edemezdik. Bunların iktidar olmasına vesile olamazdık. İşte söylemleri ortada. 28 Şubat´tan beri zihniyetlerinde hiçbir değişiklik olmamış. Hatta ve hatta 70 seneden beri bu CHP zihniyetinde hiçbir değişiklik olmamış" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon´da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı´nda toplanan partililere seslenen Erbakan, "Bizler yeniden refah partisi olarak milletimiz için devletimiz için Türkiye´nin birliği beraberliği için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, Cumhur İttifakı güvencesinin çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemiz için milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu eylesin. Bütün seçim bölgesinde istisnasız bir şekilde kendi adaylarımızla kendi amblemimizle seçimlere giriyoruz, ancak Cumhur ittifakının çatısı altındayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz" dedi.
`YEDİLİ MASA DEDİĞİMİZ YAPININ İKTİDAR OLMASINA MÜSAADE EDEMEZDİK´
Neden Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini anlatan Erbakan, "Çünkü karşı cephedeki bir araya gelen unsurlara baktığımız zaman bunların zihniyetine, geçmişine hedeflerine söylemlerine seçim bildirgelerine baktığımız zaman bu yedili masa dediğimiz yapının Türkiye´de iktidar olmasına müsaade edemezdik. Bunların iktidar olmasına vesile olamazdık. İşte söylemleri ortada. Diyor ki, Ayasofya'yı yeniden müze yapmak lazım. Okul öncesi çocukların Kur'an öğrenmesi doğru bir şey değil, bu bir taliban zihniyetidir, çocuklara Kur´an öğretmeyelim diyor. Bir tane milletvekili adayı çıkmış sabah ezanları camilerden hoparlörlerden çok yüksek sesle okunuyor, insanlar rahatsız oluyor. Bu ezanlar caminin içinde okunsa hoparlörden minareden okunmasın diyor. LGBT Türk aile yapına zarar vermez diyor. Soruyorlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayına eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsun diye, gayet normal herkesin kendi özel hayatı, kendi tercihi ama toplum henüz buna hazır değil diyor. Ya bir de Trabzonlu olacaksın. Trabzonlular bunu duysa seni Trabzon´a sokmazlar" ifadesini kullandı.
`28 ŞUBAT´TAN BERİ ZİHNİYETLERİNDE HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞ´
Başörtüsüne ilişkin anayasal güvencenin getirilmesine ilişkin düzenlemenin laikliğe uygun olmadığı gerekçesi ile millet ittifakı tarafından kabul görmediğini belirten Erbakan, "Masanın 7´inci ortağının seçime girmek için kurduğu yedek partisinin seçim bildirgesinde ne diyor, okullarda din dersini tamamen kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığını, inanç İşleri başkanlığı yapacağız. Yani Diyanet İşlerinin sadece İslam diniyle bir ilgisi olmayacak, sadece İslam'a hizmet eden bir kurum olmayacak. Seçim bildirgelerinden resmi açıklamalarından ifade ediyor bunu. Başörtüsüne bir anayasal güvence getirilmek istendi mecliste. 7´li masanın meclisteki temsilcileri İyi Parti, CHP ve HDP dediler ki; hayır, bize gelmeyin. Neden? Çünkü başörtüsünü anayasal güvence getirmek için ortaya konulan metin laikliğe aykırı bir metindir de onun için, dediler. Ne demek bu 28 Şubat zihniyeti demek. Hoş geldin 28 Şubat zihniyeti. Ya açık olan açık gidecek, örtülü olan örtülü gidecek. Örtülüye örtülü olduğu için kimse karışmayacak. Onun güvencesi olsun diyoruz. Kalkmış bunun laikliğe aykırı olduğunu söylüyorlar. 28 Şubat´tan beri zihniyetlerinde hiçbir değişiklik olmamış. Hatta ve hatta 70 seneden beri bu CHP zihniyetinde hiçbir değişiklik olmamış" diye konuştu.
`BİR OY ERDOĞAN´A BİR OY ERBAKAN´A´
14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Erbakan, "Sadece ahlak ve maneviyatla ilgili değil, Türkiye'nin birliği beraberliği ve bütünlüğü ile ilgili de sıkıntı var. Bakın yedili masa olarak HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik diyorlar. Ne var o tutum belgesinin içerisinde daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetime geçmemiz lazım. Ne demek bu. Düpedüz özerklik demek. Selahattin Demirtaş´ın söylediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye´nin bölünüp parçalanması demek. O nedenle kıymetli Trabzonlulara diyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde de Yeniden Refah Partisi, milli görüşe desteğinizi bekliyoruz. Bir oy Erdoğan´a bir oy Erbakan´a" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-05-04 20:23:23

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