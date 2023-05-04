Trabzon'da belediye midibüsü evin duvarına çarpıp, devrildi: 4 ölü, 37 yaralı (2)



YARALI SAYISI 37'YE ÇIKTI; ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirledi. Kazada ölenlerin Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin (55) olduğu belirtildi.

Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada ise kazada yaralı sayısının 37'ye yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, "Kazada, toplam 22 ambulans, 3 UMKE timi ile toplam 78 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş olup 37 kişi yaralanmıştır. Halen hastanelerimizde 37 kişinin tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, kaza sonrası yaralıların aileleri ve yakınları, kentteki hastanelere akın ederek, kan verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2023-05-04 22:36:10



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