Bakan Karaismailoğlu: Eski günlere geri dönemeyiz

TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eski günlere tekrar geri dönemeyiz, bedel ödeyemeyiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler, farklı yollardan ülkenin içine sızmaya çalışıyor. Ama bunlara tabii ki geçit vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, kentte esnaf ile bir araya geldi. Trabzon'da doğup, büyüdüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Bu sokakların bize vermiş olduğu enerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetine imza atmaya çalışıyoruz. Çok büyük işler yapıyoruz. Dünyanın en özel işlerini yapıyoruz. Memleketimizin her ferdi bunları çoktan hak ediyordu. Bizim işimiz; milletimize hizmet etmek. Yaptığımız işlerle hem milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz hem de ülkemizin istihdamına, üretimine, ekonomisine, tarımına, hayvancılığına oldukça katkılar yapıyoruz" dedi.

'ÇOK BEDELLER ÖDEDİK'

Türkiye genelinde de çok büyük işler yapıldığını, ülkenin ve çocukların geleceğini tasarladıklarını belirten Karaismailoğlu, "21 yıldır Türkiye'deki bu istikrar süreci, bu güven ve huzur ortamında artık sürekli projelerimizi konuşuyoruz. Memleketimiz için yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Bunları konuşmamızın en önemli etkenlerinden bir tanesi; bu ülkede sağlanmış olan güven ve huzur ortamıdır. Çok bedeller ödedik. Bunu en iyi bilenler de Trabzonlulardır. Her evde bir şehidimiz var. Her köyümüzde şehidimiz var. O yüzden bunları yapanlara dersini vermemiz gerekiyor. Eski günlere tekrar geri dönemeyiz, bedel ödeyemeyiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler, farklı yollardan ülkenin içine sızmaya çalışıyor. Ama bunlara tabii ki geçit vermeyeceğiz. Hele ki Trabzon geçit vermeyecek" diye konuştu.

'BÜTÜN SIKINTILARI TARİHE GÖMECEĞİZ'

Trabzon'da yatırımlara değinen Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nın bitirileceğini, Güneş Çevre Yolu'nun temelini attıklarını kaydetti. Çevre yolu ile bütün sıkıntıları tarihe gömeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, pandemiden sonra turizmin patladığını aktardı. Karaismailoğlu, "Turizm sektörünün geliştirilmesi için planlı bir şekilde büyümemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Hizmetin kalitesinden ödün vermeden turizm sektörünü geliştireceğiz. Trabzon'a olan ilgiyi de daha da arttıracak Trabzon Yeni Havalimanı projemizi de açıkladık. Denize dolgu Türkiye'nin üçüncü ve dünyanın en özgün havalimanlarından bir tanesini Trabzon'a yapacağız. Artık Trabzon'a gelen misafirlerin ilk andan itibaren çok daha güzel bir şekilde karşılayıp, hizmet vereceğiz" dedi.

Kuyumculuk sektörünün de gelişen turizmden faydalanması için yapılması gerekenler olduğunu, Kuyumcular Odası Başkanı ile bunu konuşup, değerlendireceklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Orta Doğu'dan Trabzon'a gelen turistin buradaki el emeği ürünlere erişmesi için ve onların tanıtılması için ilave işlerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Onu da inşallah sizler ile yaparak, doğrudan satışı mümkün kılacak imkanları üreteceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon

2023-05-05 13:38:18



