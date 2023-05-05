Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında MKE Ankaragücü´nü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 10.30´daki idmanda bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma çalışması yaptı. Bordo-mavili oyuncular antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana uzun süren sakatlık sonrası Dorukhan Toköz de katıldı.

Karadeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-05-05 14:55:44



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