Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, otobüs arızalanınca midibüsü devralmış (2)



TOPRAĞA VERİLDİLER

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün, yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin (55) için cenaze töreni düzenlendi.

İlçenin Akpınar Mahallesi´nde Merkez İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, milletvekili adayları ile çok sayıda kişi katıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZORLUOĞLU'NA TEPKİ

Cenazeye gelenler, kazada ölenlerin acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Cenazede taziyelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu´na, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarından bazıları tepki gösterdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile görüşen Bakan Karaismiloğlu, "Burada bir ihmal varsa gerekeni yapacağız. Ben size söz veriyorum" diyerek kalabalığı sakinleştirdi. Kazada yaşamını yitirenler, ikindi vakti kılınan cenaze namazları sonrası ilçede dualarla toprağa verildi.

OTOBÜSLERİN YENİLENMESİ İSTENMİŞ

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle sakinlerinin güzergahta sefer otobüslerin yenilenmesi için büyükşehir belediyesine başvurularda bulundukları da ortaya çıktı.

Kazayla ilgili konuşan Akpınar Mahalle Muhtarı Nurettin Demir, güzergahtaki eski otobüslerin yenilenmesi için belediyeye müracaatta bulunduklarını anlatarak, "Burada aracın yetersizliği ve bize gönderilen araçların eski olduğuna dair imza topladık ve değiştirilmesini talep ettik. Otobüsümüz çok eski bir otobüstü. Burası büyükşehir olmadan önce Akpınar Belediyesi varken kalan bir otobüs. Hemen hemen 20 yılı var o otobüsün. Sürekli arıza veriyordu. Olumlu bir cevap alamadık. Sonra başkanımız Murat Zorluoğlu ile konuştuk. Kendisi bize otobüs sözü verdi. Bir hafta sonra otobüsümüz temin edilecekti. Ama başımıza bu durum geldi" dedi.

'600´E YAKIN İMZA TOPLADIK VE DİLEKÇE VERDİK'

Mahalle sakinlerinden Ali Dalkıran da mahallede toplu ulaşımın sağlandığı araçlarda sürekli arızalar yaşandığını öne sürerek, kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün´ün bir hafta önce aynı yolda arıza veren araçtan inip dolmuşla yoluna devam ettiğini söyledi. Dalkıran, "Kaza olduğu gün sabah başka bir araç vardı. O araçta sürekli dur kalk yaptığı için hararet yapmıştı. Sonra gün içinde aracı değiştirdiler. Kaza yapılan aracı verdiler. Sonra da bu iş başımıza geldi. Kazadan bir hafta önce de yine araçta sıkıntı oldu. Balatalar kızdı. Araç gitmedi. 10-15 kişi araçtan indik. Ölenlerden Fadime Akgün de o araç içerindeydi. O da bizimle araçtan inmişti ve dolmuşla yolumuza devam ettik. Biz zaten ulaşım güvenli olsun diye 600´e yakın imza topladık ve dilekçe verdik" diye konuştu.

'İMZA TOPLADIK AMA BAŞARAMADIK'

Yusuf Bıyıklı ise "Son bir ayda aynı şoföre 5 ayrı otobüs verdiler. Şoför aynı kaldı ama araçlarda arızalar olduğu için sürekli değişimler yaşandı. Bunun nasıl bir izahı olabilir. Ben burada çok mücadele ettim. İmza topladım araç yenilensin diye ama başaramadık" ifadelerinde bulundu. (DHA)Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-05-05 18:28:44



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