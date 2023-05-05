Trabzon´daki kazada ölü sayısı 5´e çıktı; şoför, otobüs arızalanınca midibüsü devralmış (3)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün, yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada yaralanıp, tamamlanan tedavisi sonrası gözaltına alınan sürücü Adem Bayraktar, 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FREN TUTMAMIŞ

Öte yandan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada sürücünün ifadesinde, "Fren tutmadı, yokuş aşağıya gittiğim için de hızım katlanarak 40 kilometreye çıktı. Direksiyona sarıldım, paniklediğim için imdat frenini çekemedim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)

2023-05-05 20:24:52



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