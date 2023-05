Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sırf ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda sadece 193 milyar dolarlık iş yapıldı. Bunun sonucunda Türkiye kazandı. Bu siyaset meselesi değil. Siyaseti de kötü bir şey olarak görmemek lazım. Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araçtır" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin 15'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da çok işler yapıldı. Sırf ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda sadece 193 milyar dolarlık iş yapıldı. Bunun sonucunda Türkiye kazandı. Bu siyaset meselesi değil. Siyaseti de kötü bir şey olarak görmemek lazım. Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araçtır. Bizler de bu aracı en iyi şekilde kullanmak, şehirlerimizdeki yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

'BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ'

Ulaşım ağının her geçen gün kaliteli bir şekilde genişlediğini aktaran Karaismailoğlu, "Yaptığımız işleri anlatmaya gerek yok. Bunları zaten yaşayarak herkes görüyor. Büyük düşünüyoruz. Türkiye büyük düşünüyor. Bizlere büyük görevler düşüyor. Trabzon'un önemli eksiklerinden bir tanesi de ortak akılı maalesef oluşturamadık. Trabzon'da çok kıymetli işler yapıldı. Bazıları için zaman, fizibilite ve fayda maliyet analizleri gerekiyordu. Bir bölgeye kolay, maliyeti az bir sistemle ulaşım ağı sağlarsanız; o bölgeye yatırımcılar gelip, daha çok yatırım yapacak. İstihdam oluşturup, üretim artacak" diye konuştu.

'HER GİTTİĞİMİZ ŞEHİRDE TRABZON'U KARŞILAŞTIRIYORUZ'

Karadeniz Bölgesi´nin zorlu coğrafyasında ulaşımın da maliyetli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Trabzon'da devam eden yatırım projesi 24 tane. Bunun da maliyeti 28 milyar liradır. Son 21 yılda sadece Karayolları'nın Trabzon'a yapmış olduğu yatırım bedeli de 75 milyar liradır. Her gittiğimiz şehirde Trabzon'u karşılaştırıyoruz. Şehirdeki hareketlilik talepleri de beraberinde getiriyor. Memleketimizin coğrafi zorluklarını sizde biliyorsunuz. Burada 1 kilometre yol yaparken; Anadolu'da aynı maliyetle 20 kilometreye yakın yol yapıyoruz. Buna rağmen Trabzon'da bu kadar işler yapıldı. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

'TRABZON'DA PLANSIZ BİR GENİŞLEME VAR'

Pandeminin ardından Trabzon'da turizm patlaması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Ama maalesef bizim de dışarıdan bugüne kadar takip ettiğimiz kadarıyla burada plansız bir genişleme var. Burada hizmet üretim kalitesinde sorunlar var. Turizm, bacasız sanayi. Turist memnun olduğu sürece buraya gelir. O nedenle burada kaliteli turizm sektörünün gelişmesi için yapmamız gereken çok şey var. Hizmetin kalitesinden ödün verilmeden yapılabilmesi için çok katı kuralları konulması gerekiyor. Dünyanın gıpta ile baktığı Trabzon'un tabiatına, doğasına zarar vermeden sanayinin geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-05-06 13:30:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.