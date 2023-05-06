Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç (2)



`DIŞİŞLERİ TEMSİLCİLİĞİNİN AÇILMASINA İLİŞKİN KARAR İMZLANADI´

Ulaştrırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Trabzon´da, Dışişleri Bakanlığı´nın temsilciliğinin açılmasına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını duyurdu. Karaismailoğlu açıklamada, salgından sonra Trabzon´da turizm sektörünün ivme kazandığına işaret ederek, bölgenin stratejik konumu ve gelişen ekonomisiyle birlikte diplomatik ihtiyaçların da arttığını kaydetti. Bu ihtiyacın giderilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler yaptıklarını ve bu süreci tamamladıklarını da kaydeden Karaismailoğlu, "Trabzon´a, Dışişleri Bakanlığı´nın bir temsilciliğinin açılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Dışişleri Bakanlığı Trabzon Temsilciliği´nde bir büyükelçimiz görevlendirilecek. Bu temsilciliğin açılması için verdiği emeklerden dolayı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu´na da çok teşekkür ederiz" dedi.

`TRABZON BÖLGEMİZİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDECEK´

Bu karar ile hem turizm sektörü hem bölge için önemli bir adımın daha atıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, dışişleri ile ilgili işlemlerin artık çok daha kolay olacağını söyleyerek, "Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz. Bölgemizin ekonomisinin canlanmasıyla Trabzon gelişecek, üretim, istihdam, ihracat artacak. Trabzon bölgemizin parlayan yıldızı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez

2023-05-06 14:47:53



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