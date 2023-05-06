Trabzonspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarına devam etti



TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig´in 33´üncü haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki idmanda bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma ve reaksiyon çalışması yaptı. Bordo-mavili oyuncular antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç oynadı.

Karadeniz ekibi, yarınki antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

BJELICA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Öte yandan ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Bjelica, sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu. Bjelica, bordo mavili taraftarların da yer aldığı fotoğrafı, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere" notuyla paylaştı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-05-06 15:04:55



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