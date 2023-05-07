Bakan Karaismailoğlu: Yeni İpek Yolları'nı zaten açtık, günaydın beyefendi (2)



'TRABZON'A 3 YIL İÇİNDE HAFİF RAYLI SİSTEM KAZANDIRILACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sisteme ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, hafif raylı sistem hattının etap etap yapılacağını belirterek, proje ile günlük 57 bin 208 yolcunun taşınmasının öngörüldüğünü söyledi. Hafif raylı sistem hattının Akçaabat ile Meydan Parkı'nı bağlayacağını kaydeden Karaismailoğlu, içinde Şehir Hastanesi, Akyazı Stadı dahil olmak üzere Maraş Caddesi'ne kadar hafif raylı sistemin uzanacağını belirtti. Birinci etabın Şehir Hastanesi ile meydan arasında yapılacağını ifade eden Karaismailoğlu, projenin 3 yıl içinde Trabzon'a kazandırılacağını duyurdu.

'HEDEFLERİMİZ NET, HEDEFLERİMİZ BÜYÜK'

Bölge ticaretini, istihdamını, ekonomisini, turizmini, tarımını geliştirmek için bütün sektörlerde çok önemli projeleri olduklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Hedeflerimiz net, hedeflerimiz büyük. Projelerimizin birini bitiriyor, birine başlıyoruz. Projelerimiz ile vatandaşlarımız ulaşımda konforlu, hızlı ve güvenle seyahat ediyor. Huzur ve güvenin olduğu ortamda yatırımlar öne çıkıyor. Bu nedenle sandığa giderken bunları iyi düşünüp, tercihimizi yapmalıyız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-07 14:14:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.