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Bakan Karaismailoğlu: Samsun-Sarp hızlı tren hattında hızlı adım atacağız

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Samsun-Sarp hızlı tren hattında hızlı adım atacağız


TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "SamsunSarp demir yolu projemiz için hızlı adımlar atacağız. Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla seyahat süresi, TrabzonSarp arasında 70 dakikaya, TrabzonSamsun arasında 2 saate düşecektir" dedi.
AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Samsun-TrabzonSarp Hızlı Tren Hattı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Türkiye´yi demir ağlarla ördüklerini belirten Karaismailoğlu, ülke genelinde 1400 kilometre tren işletmeciliği yapıldığını, buna yeni açılan Ankara-Sivas hattıyla birlikte 400 kilometre daha ilave edildiğini ifade etti. Toplam demiryolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıktığını, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, planlarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktardı.
`TRABZON-SARP, 70 DAKİKAYA DÜŞECEK´
Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 513 kilometre olacak Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren hattına ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "Samsun-Sarp demiryolu projemiz için hızlı adımlar atacağız. Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla, seyahat süresi; Trabzon-Sarp 70 dakikaya, Trabzon-Samsun 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz. Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımızla imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon
2023-05-08 12:23:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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