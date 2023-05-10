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Bakan Karaismailoğlu: Kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar


TRABZON, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır canını dişine takıp vatanı, milletinin geleceği için çaba sarf eden, ter döken ve bütün yaptıklarıyla ortada olan dünyanın gıpta ile baktığı lider bir Türkiye var artık. Yıllar önceki güçsüz Türkiye ve kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar. Ona fırsat vermeyecek olan sizlersiniz" dedi.
AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da şehit ve gazi aileleri ile engelli ailelerinin istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilere yönelik birçok icraat yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, vatan evlatlarının şehit verildiğini, çok bedeller ödendiğini ve başka bedel ödeyemeyeceklerini söyledi. Karaismailoğlu, "O yüzden çok fırsat bir günün öncesindeyiz. Pazar gününün öncesindeyiz. Burada iki tercih var. Ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.
TARİHİN EN ÖNEMİL SEÇİMİ
Terörist uzantılarının inlerinden kirli ittifakı işaret ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Uyanık olmamız lazım. Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimini yapıyoruz. Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerine de çıkma yolunda çok önemli mesafeler katetti. Çok büyük hedefler kendine koydu. Maalesef karşımızda bir işbirliği var. Bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler. Adeta Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Karşılarında kim var? Bu milletin evladı bu milletin bağrından çıkmış bir Anadolu insanı. 20 yıldır canını dişine takıp vatanının, milletinin geleceği için çaba sarf eden ter döken ve bütün yaptıklarıyla ortada olan dünyanın gıpta ile baktığı lider bir Türkiye var artık. Yıllar önceki güçsüz Türkiye ve kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar. Ona fırsat vermeyecek olan sizlersiniz" diye konuştu.
`KONUŞULAN HER ŞEYİ YAPMAK BİZİM GÖREVİMİZ´
Seçime kısa süre kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu artık seçim veya başka bir şey değil. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, bu huzur ve güven ortamında bizim çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden şurada konuşulan her şeyi yapmak bizim görevimiz. Hele şehit ailelerimiz, başımızın üstünde. Biz burada rahatça konuşabiliyorsak onların yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Bakın yıllarca gençlerimizi çaldılar paralarımızı çaldılar, zamanımızı çaldılar ve bu ülkenin gelişmesi için bize müsaade etmediler. Ama ne zamanki Türkiye güçlü bir lideri, güçlü iradesi göreve geldikten sonra hepsi defolup gittiler" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez DHA
2023-05-10 15:49:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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